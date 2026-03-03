In Dänemark verzeichneten Elektroautos im Februar 9.736 Neuzulassungen und erreichten so einen Neuwagen-Marktanteil von 81,6 Prozent. Bei den Neuzulassungen von Pkw für Privatpersonen machten E-Autos im vergangenen Monat sogar 94,4 Prozent der Gesamtkäufe aus. Das berichtet das Portal Mobility Denmark auf der Grundlage von Daten von bilstatistik.dk. Insgesamt kamen im Februar 11.933 Neuwagen auf die dänischen Straßen, davon waren knapp 10.000 rein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net