Es läuft zur Zeit nicht gut für den US-Tech-Sektor. Mit MongoDB schießen sich Investoren nach einem überraschenden Führungswechsel auf den nächsten Wert ein. Crash trotz hohem Wachstum: MongoDB-Aktie fällt ins Bodenlose! Der Datenbankmanagement-Spezialist MongoDB hat am Montagabend ein eigentlich starkes Quartalsergebnis vorgelegt. Dennoch ist es nachbörslich zu einem Crash der Anteile um fast ein Viertel gekommen, nach dem die Prognose unter den Erwartungen ausfiel und der Konzern einen Wechsel an der Führungsspitze bekannt gegeben hat. Im Vergleich zum Vorjahresquartal legten die Erlöse um 26,8 Prozent auf 695,1 Millionen US-Dollar zu. Damit konnten die Schätzungen um knapp 26 Millionen
