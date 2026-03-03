Am Montag (02.03.2026) begann die Woche mit einer Bewegungsdynamik, die vor allem durch geopolitische Nachrichten und die daraus resultierende Risiko- und Safe-Haven-Dynamik geprägt war. Während der Goldpreis eine erneute Erholung zeigte und die Marke von 5.300 USD verteidigte, setzte beim Silber eine deutliche Gegenbewegung ein, die die Gold-Silber-Ratio merklich nach oben trieb. Diese Bewegungen sind eingebettet in ein von Iran-Konflikt, Ölpreis-Schocks und verstärkter Risikoaversion geprägtes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin