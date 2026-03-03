Der Windanlagenbauer Nordex hat einen neuen Auftrag an Land gezogen. Wie der MDAX-Konzern am Dienstagmorgen mitteilt, handelt es sich bei dem Auftraggeber um ein deutsches Tochterunternehmen der in Spanien ansässigen Qualitas Energy Gruppe. DER AKTIONÄR beleuchtet die Details des Auftrags sowie die Auswirkungen auf den Aktienkurs. Für den Windpark Wippershainer Höhe bestellte die Qualitas Energy Deutschland GmbH acht N163/6.X-Turbinen auf 164 Meter hohen Hybridtürmen. Die Gesamtleistung dieser Windkraftanlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
