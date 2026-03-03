auto-schweiz
/ Schlagwort(e): Monatszahlen
Neue Personenwagen Februar 2026
Bern, 3. März 2026
Der Markt für neue Personenwagen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein bleibt im Februar 2026 unter Druck. Mit 15'697 Neuzulassungen wurden 515 Fahrzeuge weniger immatrikuliert als im bereits schwachen Vorjahresmonat, was einem Rückgang von 3,2 Prozent entspricht. Unterschiedliche Dynamik bei den Antrieben: Einzig Plug-in-Hybride konnten gegenüber dem Vorjahr zulegen.
Der Markt für neue Personenwagen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein bleibt auch im Februar 2026 im Rückwärtsgang. Mit einem Minus von 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat setzt sich der Negativtrend fort. Nach zwei Monaten beträgt der Rückgang kumuliert 4,1 Prozent. Rückläufige Zahlen bei den Personenwagen sind in den ersten Wochen des Jahres zwar eine typische Gegenbewegung zum Jahresendgeschäft, aber die CO2-Überregulierung verstärkt diese Marktverzerrung noch.
Unterschiedliche Dynamik bei den Antrieben
Thomas Rücker, Direktor bei auto-schweiz, sagt: «Der deutliche Rückgang bei Diesel-Fahrzeugen unterstreicht den strukturellen Wandel im Markt. Insgesamt bleibt die Erneuerung des Fahrzeugbestands zentral, um CO2-Emissionen weiter zu senken und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.»
Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen auf www.auto.swiss zur Verfügung. Die Auswertungen von auto-schweiz basieren auf Erhebungen des Bundes, die Daten sind möglicherweise vorläufig und nicht abgeschlossen.
Bereit zum Rennsportauftakt
Medienmitteilung als PDF Download
Immatrikulationen neuer Personenwagen (CH + FL) nach Marken, Februar 2026
Grafik Entwicklung Automarkt (CH + FL) in den vergangenen 13 Monaten
Weitere Auskünfte:
Ende der Medienmitteilungen
2284282 03.03.2026 CET/CEST