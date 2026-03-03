Bielefeld (ots) -Baufinanzierung Vergleich der Stiftung Warentest deckt gravierende Mängel auf: Kein Anbieter erreichte "Sehr Gut". Jede dritte Finanzierung scheitert. Simpli Finance bietet die Lösung - mit nachweislich exzellenter Beratung.Die erschreckende Wahrheit beim Baufinanzierung VergleichBei einem umfassenden Baufinanzierung Test der Stiftung Warentest erreichte kein einziger von 19 großen Kreditinstituten die Note "Sehr Gut". Nur vier schafften ein "Gut". 79 Prozent wurden mit "Befriedigend" bis "Mangelhaft" bewertet - ein alarmierendes Ergebnis für alle, die die beste Baufinanzierung finden wollen.Die Tester stellten fest: "Mal hatte der Kredit nicht gereicht, um den Hauskauf zu finanzieren, mal hätten die Kunden die Kreditraten nicht leisten können, mal war das Darlehen schlicht zu teuer." In fast jedem vierten Fall drohten Finanzierungslücken von mindestens 10.000 Euro. Bei 17 Prozent waren die Monatsraten um mindestens 500 Euro zu hoch.Die Stiftung Warentest warnt eindringlich: "Im Extremfall kann ein Kredit [...] über 100.000 Euro mehr kosten."Hinzu kommt: Laut Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) scheitert etwa jede dritte Baufinanzierung - nicht wegen mangelnder Bonität, sondern wegen mangelhafter Baufinanzierung Beratung.Baufinanzierung Fehler vermeiden: Was das für Sie bedeutetSzenario 1: Das Traumhaus, das Sie verlierenSie haben monatelang gesucht. Endlich das perfekte Haus gefunden. Doch die Finanzierung platzt - weil Ihr Berater das Objekt der Bank nicht richtig präsentiert hat. Ein anderer Käufer bekommt das Haus. Er hatte nicht mehr Eigenkapital, nicht mehr Einkommen. Nur eine bessere Baufinanzierung Beratung.Szenario 2: Die 50.000 €, die Sie verschenkenIhr Berater sagt: "Finanzieren Sie den Kaufpreis, die Sanierung machen Sie später." Was er nicht sagt: Wenn Sie die Sanierung jetzt einbauen, bekommen Sie bis zu 12.000 Euro KfW-Zuschuss, bessere Konditionen und sparen über 25 Jahre einen fünfstelligen Betrag. Ein klassischer Baufinanzierung Fehler, den strategisches Mitdenken verhindert hätte.Szenario 3: Die Monatsrate, die Sie nicht leisten könnenDie Stiftung Warentest deckte beim Baufinanzierung Test auf: Berater ließen Eigenkapital von über 30.000 Euro ungenutzt und erhöhten die Kreditsumme unnötig. Die Folge: Sie zahlen jahrelang Zinsen auf Geld, das Sie gar nicht brauchen.Das eigentliche Problem: Sie können die beste Baufinanzierung nicht erkennenIm Beratungsgespräch wirken die meisten Berater kompetent. Sie präsentieren professionell aufbereitete Unterlagen und versprechen "die beste Lösung". Aber sie fragen nicht:- Wie wird Ihr Objekt von der Bank bewertet - und wie optimieren wir das?- Welche Sanierungsmaßnahmen sollten wir jetzt einplanen, um KfW-Förderung zu nutzen?- Welche der Dutzenden KfW-Programme passen zu Ihrem Objekt - und wie kombinieren wir sie?- Ist Ihr Eigenkapital optimal eingesetzt?- Und vieles mehr.Die Unterschiede zeigen sich erst später - wenn es zu spät ist, Baufinanzierung Fehler zu korrigieren.Simpli Finance: Die Lösung für Ihren Baufinanzierung VergleichOnline-Bewertungen zeigen Zinssätze, aber nicht strategische Weitsicht. Sie zeigen Sternchen, aber nicht KfW-Expertise. Die Lösung kann nicht sein, dass Sie selbst zum Experten werden müssen. Das Risiko ist zu hoch, die Konsequenzen zu gravierend. Und der Markt viel zu intransparent.Die Lösung ist Simpli Finance: Ein System, das Qualität sicherstellt - bevor Sie überhaupt mit einem Berater sprechen.Was ist Simpli Finance? Qualitätssicherung statt GlücksspielSimpli Finance ist keine Bank und kein klassischer Vermittler. Simpli Finance ist Deutschlands erste Qualitätssicherungs-Plattform für Baufinanzierungen. Die einzige Aufgabe: Sicherstellen, dass Sie mit einem der besten Baufinanzierungs-Berater Deutschlands verbunden werden - und so die beste Baufinanzierung für Ihr Vorhaben erhalten.Die Mission von Simpli Finance: "Niemand sollte für Unwissenheit bestraft werden - schon gar nicht bei der größten Investition des Lebens."So funktioniert die Qualitätssicherung bei Simpli Finance1. Radikale Vorauswahl - nur die Top 1 %Simpli Finance prüft jeden Finanzierer der sich das zutraut. Nur Berater, die nachweislich exzellente Ergebnisse liefern, werden zugelassen:- Erfolgsquote: Platzrate unter 10 % - das bedeutet, 9 von 10 Finanzierungen gehen durch (vs. 33% Marktdurchschnitt, wo nur knapp 7 von 10 durchgehen)- Konzeptqualität: Mehrstufige Prüfung durch unabhängige Qualitätssicherer- Energetische Förderung: Expertise für KfW-Programme (Wärmepumpe, PV-Anlagen, Wallbox, energetische Sanierung)- Produktvielfalt: Mindestens 800 Banken im Zugang2. KI-gestütztes Matching - der perfekte Berater für Ihr ObjektEin Experte für Neubau ist nicht automatisch der beste für Denkmalschutz. Simpli Finance nutzt KI, um Sie mit dem Berater zu verbinden, der nachweislich in Ihrem spezifischen Segment die besten Ergebnisse erzielt - für Ihren individuellen Baufinanzierung Vergleich.Der Prozess dauert 2 Minuten. Die Baufinanzierung Beratung erfolgt online in etwa 30 Minuten.3. Permanente Leistungskontrolle - Wer nicht liefert, fliegt rausBerater, deren Performance nachlässt - schlechteres Feedback, steigende Platzraten, übersehene Förderungen - werden sofort entfernt. Das schafft einen permanenten Anreiz für Exzellenz.Warum hunderte Immobilienmakler Simpli Finance empfehlenHunderte Immobilienmakler in Deutschland empfehlen Simpli Finance - ein signifikanter Vertrauensbeweis. Makler erleben täglich, wie Deals scheitern, weil die Baufinanzierung Beratung mangelhaft war. Sie wissen: Bei Simpli Finance-Beratern gehen die Deals durch. Optimal. Schnell.Eine Finanzierungsbestätigung von einem Simpli Finance-Berater hat Gewicht - weil Verkäufer wissen, dass diese Finanzierung steht.Das Ergebnis für Sie: Beste Baufinanzierung durch geprüfte QualitätMit Simpli Finance verwandeln Sie Ihren Baufinanzierung Vergleich von einem Glücksspiel in eine sichere Sache:- Ihre Finanzierung geht durch (9 von 10 Finanzierungen erfolgreich vs. nur 7 von 10 beim Marktdurchschnitt)- Sie verlieren kein Traumhaus durch abgelehnte Finanzierungen- Sie verschenken keine 50.000 € durch übersehene KfW-Förderung- Sie zahlen nicht jahrelang zu viel durch suboptimalen Eigenkapitaleinsatz- Sie vermeiden alle typischen Baufinanzierung Fehler durch strategisches MitdenkenDer Service von Simpli Finance ist für Sie als Immobilienkäufer kostenlos und unverbindlich.Nächster Schritt: Starten Sie Ihren Baufinanzierung Vergleich mit Simpli FinanceSie haben zwei Möglichkeiten:1. Sie verlassen sich auf Glück - und hoffen, beim Baufinanzierung Vergleich zu den 21 % zu gehören, die einen guten Berater erwischen.2. Sie nutzen Simpli Finance - und stellen sicher, dass Sie ausschließlich mit einem der Top 1 % Berater verbunden werden und die beste Baufinanzierung erhalten.Starten Sie jetzt Ihre kostenlose Qualitäts-Anfrage bei Simpli Finance. In 2 Minuten zum besten Berater für Ihr Vorhaben.www.simpli-finance.deInfo-Box: Simpli FinanceWas ist Simpli Finance? Deutschlands erste Qualitätssicherungs-Plattform für Baufinanzierungen. Prüft Berater nach strengen Kriterien und verbindet Sie mit den Top 1 % - für die beste Baufinanzierung.Erfolgsquote: < 10 % Platzrate - 9 von 10 Finanzierungen erfolgreich (vs. ca. 33 % Marktdurchschnitt)Netzwerk: 700+ Banken, KfW & energetische FörderungProzess: 2 Min. Online-Anfrage \u2192 KI-Matching \u2192 30 Min. Baufinanzierung Beratung onlineEmpfohlen von: Hunderte Immobilienmakler in DeutschlandKosten: Kostenlos und unverbindlichWeitere Informationen: www.simpli-finance.de/Quellen[1]: # "Stiftung Warentest, Finanztest 02/2023, "Praxistest Baufinanzierung""Hinweis: Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Simpli Finance. Sachverhalte basieren auf aktuellen Studien. Beispiele dienen der Veranschaulichung.Pressekontakt:Simpli GmbHVertreten durch die Geschäftsführer: Dennis Melson, Tim HoppeE-Mail: info@simpli.botWeb: https://simpli-finance.de/Original-Content von: Simpli GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175994/6227483