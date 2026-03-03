Wien-Flughafen, 03. März 2026 (ots) -Das österreichische Raumfahrtunternehmen ENPULSION setzt den nächsten strategischen Meilenstein: Mit einem Investment von 22,5 Millionen Euro durch Nordwind Growth - einen der selektivsten deutschen Growth-Investoren - startet heute die nächste Phase seiner Strategie hin zur globalen Führungsrolle in der Space Mobility. Mit dem rasanten Ausbau globaler Megakonstellationen, zunehmender geopolitischer Fragmentierung und wachsenden Anforderungen an souveräne Satelliteninfrastruktur entwickelt sich präzise Mobilität im Orbit zu einer strategischen Schlüsseltechnologie.Seit der Gründung hat sich ENPULSION in einer kapitalintensiven Branche mit hoher Kapitaleffizienz zu einem weltweiten Marktführer im Bereich elektrischer Antriebssysteme für Mikro- und Nanosatelliten entwickelt. Mehr als 320 Antriebssysteme des Unternehmens sind heute im Orbit aktiv und verzeichnen über 500 Jahre erfolgreiche Betriebszeit im All - ein im Einsatz bewährter Nachweis technologischer Reife und operativer Zuverlässigkeit.Vom Antriebssystem zur globalen Space-Mobility-StrategieMit dem Investitionskapital setzt ENPULSION seine globale Wachstumsstrategie um. Aufbauend auf der modularen, weltweit bewährten Antriebstechnologie wird das Unternehmen künftig umfassende Mobilitätslösungen für Satelliten anbieten. Ziel ist es, sämtliche Aspekte von Bewegung, Positionierung und Manövrierfähigkeit im Orbit integriert sicherzustellen und gemeinsam mit Kunden missionsspezifische Lösungen zu entwickeln, insbesondere angesichts wachsender Satellitenkonstellationen und steigender sicherheitspolitischer Anforderungen.Das Wachstumskapital wird unter anderem für den Ausbau der Produktionskapazitäten, die internationale Marktdurchdringung sowie die Weiterentwicklung der nächsten Produktgeneration im Bereich integrierter Space-Mobility-Systeme eingesetzt.Dr. Alexander Reissner, CEO von ENPULSION, betont:"Der Space-Sektor tritt in eine neue Phase ein: Mobilität im Orbit wird für Wirtschaft, Sicherheit und staatliche Souveränität zu einem strategischen Infrastrukturthema. ENPULSION ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, das technologische Reife, Flight Heritage und Profitabilität vereint. Dieses Investment ermöglicht es uns, aus einer starken Position heraus global zu wachsen."Profitables Wachstum als internationaler WettbewerbsvorteilENPULSION steht seit der Gründung für hohe Innovationsfähigkeit, kapital-effizientes Wachstum, wirtschaftliche Stabilität und technologische Verlässlichkeit. In einer Industrie, die typischerweise von kapitalintensiven Wachstumsphasen geprägt ist, hat ENPULSION profitables Wachstum als strategischen Vorteil etabliert.Alon Shklarek, Founding Partner und Aufsichtsratsvorsitzender von ENPULSION, verdeutlicht:"Im Space-Sektor werden oft Milliarden verbrannt. Mit ENPULSION haben wir gezeigt, dass Hightech im Orbit auch profitabel skalieren kann. Mit Nordwind gewinnen wir für unsere nächste Wachstumsphase einen Partner, der genau diese Kombination aus technologischer Tiefe und unternehmerischer Disziplin versteht und aktiv unterstützt."Erstinvestment von Nordwind Growth im Space-SektorMit Nordwind Growth erhält ENPULSION einen erfahrenen Wachstumspartner. Für Nordwind Growth ist dies das erste Investment im Space-Sektor - eine strategische Entscheidung, die Gewicht hat.Dr. Tom Harder, Partner and Co-Founder von Nordwind Growth bekräftigt: "ENPULSION vereint technologische Führungsposition mit nachweisbarem Product-Market-Fit und Profitabilität. Diese Kombination ist im Space-Sektor selten. Wir investieren in Unternehmen, die bewiesen haben, dass ihr Geschäftsmodell tragfähig ist und nun bereit sind, international zu skalieren. ENPULSION bringt genau diese Reife und strategische Klarheit mit."Nordwind Growth investiert nach strikten Kriterien: profitables und skalierbares Geschäftsmodell, einzigartige technologische Wettbewerbsvorteile und eine dokumentierte Geschichte kapitaleffizienten Wachstums. ENPULSION erfüllt alle drei.Während ENPULSION seine Position in Europa weiter festigt, gewinnt auch der US-Markt zunehmend an strategischer Bedeutung. Als bereits etablierter Akteur profitiert das Unternehmen dort von der stark wachsenden Nachfrage nach unabhängigen und skalierbaren Mobilitätslösungen für Satelliten und baut seine Rolle als globaler Taktgeber im Bereich Space Mobility konsequent aus.Über ENPULSIONENPULSION entwickelt und produziert modulare elektrische Antriebssysteme auf Basis der FEEP-Technologie (Field-Emission Electric Propulsion) für Mikro- und Nanosatelliten. Mit über 320 Systemen im Orbit und mehr als 500 kumulierten Jahren Betriebszeit zählt ENPULSION zu den weltweit führenden und meistgeflogenen Antriebsherstellern im Small-Satellite-Segment. ENPULSION ist ISO 9001:2015-zertifiziert und beliefert internationale Kunden aus der kommerziellen und institutionellen Raumfahrt. Weitere Informationen unter: www.enpulsion.comÜber Nordwind GrowthNordwind Growth ist ein in München ansässiger Wachstumsfonds, der sich auf europäische Technologieunternehmen mit nachgewiesenem Marktpotenzial und skalierbaren Geschäftsmodellen spezialisiert hat. Der Fonds begleitet seine Portfoliounternehmen als aktiver Partner auf ihrem Weg zu nachhaltigem, internationalem Wachstum. 