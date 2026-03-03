MUTTENZ, Schweiz, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Opterion Health AG gabletzte Woche bekannt, dass der erste Patient erfolgreich in ihre Phase-1-SPARC-Studie aufgenommen wurde. Dies bedeutet den offiziellen Start des ersten klinischen Entwicklungsprogramms des Unternehmens am Menschen für OPT101 - sein nicht auf Glukose basierendes osmotisches Mittel, das die Peritonealdialyse (PD) revolutionieren soll. Dieser Meilenstein folgt auf die kürzlich von den europäischen Gesundheitsbehörden erteilte Genehmigung des Antrags auf Durchführung einer klinischen Studie (CTA), wodurch der Weg für den Beginn der Studie frei wurde.

Die Phase-1-SPARC-Studie bewertet die Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik verschiedener OPT101-Konzentrationen während kontrollierter Tag- und Nachtzyklen sowie die von den Patienten berichteten Ergebnisse. Die Daten werden die nächsten Entwicklungsstufen lenken, welche darauf abzielen, die heutigen glukosebasierten Lösungen zu ersetzen.

"Die Aufnahme des ersten Patienten ist ein bedeutender und motivierender Moment für das gesamte Unternehmen", sagte Peter Reinemer, Chief Executive Officer der Opterion Health AG. "Seit mehr als drei Jahrzehnten sind Patienten, die sich einer Peritonealdialyse unterziehen, auf Lösungen auf Glukosebasis angewiesen, die mit erheblichen Kompromissen verbunden sind. Mit OPT101 haben wir uns zum Ziel gesetzt, Patientinnen und Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) bessere Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. Der heutige Meilenstein beweist, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Maxim Voropaiev, Chief Medical Officer, fügte hinzu: "Der erste Patient, der teilnimmt, gibt uns den klinischen Ausgangspunkt, den wir brauchen. SPARC wird uns Aufschluss darüber geben, wie OPT101 wirkt, wie Patientinnen und Patienten es erleben und wie wir die nächsten Phasen gestalten sollten. Alles, was wir aus dieser Studie lernen, bringt uns der Entwicklung einer Therapie näher, die die metabolische Belastung reduziert und eine länger anhaltende, patientenfreundlichere PD-Behandlung ermöglicht."

Seit mehr als 30 Jahren verlassen sich PD-Patienten auf glukosebasierte Lösungen, die Stoffwechselstörungen, Insulinspitzen und Gewichtszunahme verursachen und zu Glukosetoxizität führen - einem Hauptfaktor für die fortschreitende Verschlechterung der Peritonealmembran. OPT101 soll diese Dynamik ändern und langjährige ungedeckte Bedürfnisse einer schnell wachsenden globalen CKD-Population adressieren.

Opterion Health AG ist ein in der Schweiz ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Transformation der Nierenbehandlung durch die Entwicklung neuartiger Therapien für Peritonealdialysepatienten konzentriert. Das führende Produkt OPT101 wurde entwickelt, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, die sich einer Peritonealdialyse unterziehen, und die Erfolgsaussichten der PD für diejenigen zu verändern, die auf lebensrettende Behandlungen angewiesen sind.

