Ein scheinbar normales Update reichte aus, um zentrale Sicherheitsmechanismen im Browser auszuhebeln. Der Fall von Quicklens zeigt, wieso Berechtigungsanfragen nicht ohne Prüfung akzeptiert werden sollten. Ursprünglich war Quicklens ein nützliches Browser-Tool. Nach einem Besitzer:innenwechsel verwandelte sich die Chrome-Erweiterung allerdings in eine Art Trojanisches Pferd, ohne dass die Nutzer:innen die Änderungen bemerkten. Annex hat die verschiedenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n