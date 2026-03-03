© Foto: Dall-EDer Ölpreisschock nach der Schließung der Straße von Hormus reißt den Kospi ins Minus, während Südkoreas Verteidigungsaktien um bis zu 25 Prozent steigen. Die Eskalation im Nahen Osten hat die asiatischen Finanzmärkte am Dienstag massiv unter Druck gesetzt. Während Südkoreas Leitindex Kospi mit deutlichen Verlusten die Abschläge in der Region anführte, erlebten heimische Rüstungswerte eine Rallye. Hintergrund ist die Zuspitzung des Iran-Konflikts sowie der sprunghafte Anstieg der Ölpreise nach Berichten über eine Schließung der Straße von Hormus. Südkoreas Kospi führt Asiens Verluste an Der südkoreanische Leitindex Kospi verlor 6,48 Prozent und führte damit die Abschläge an den Asiatischen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE