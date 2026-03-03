DJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel weiter im Minus
DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 49 Ticks auf 129,14 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,63 Prozent und das -tief bei 129,12 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.7070 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 76 Ticks auf 112,3 Prozent und der Bobl-Future 31 Ticks auf 116,75 Prozent ein.
