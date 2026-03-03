Datum der Anmeldung:
27.02.2026
Aktenzeichen:
B3-36/26
Unternehmen:
capiton VI Beteiligungs GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG und capiton VI SAPV Co-Investment GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG, beide Berlin; Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über die SAPV Care GmbH, Lebach
Produktmärkte:
Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV)
27.02.2026
Aktenzeichen:
B3-36/26
Unternehmen:
capiton VI Beteiligungs GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG und capiton VI SAPV Co-Investment GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG, beide Berlin; Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über die SAPV Care GmbH, Lebach
Produktmärkte:
Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV)
© 2026 Bundeskartellamt