Datum der Anmeldung:
27.02.2026
Aktenzeichen:
B8-34/26
Unternehmen:
EW Eichsfeldgas GmbH, Leinefelde-Worbis; Anteilserwerb sowie gemeinsame Kontrolle über die EW Windpark Sonnenstein GmbH, Leinefelde- Worbis (Derzeit noch TEAG Thüringer Energie Neunzehnte Vermögensverwaltungs-GmbH, Erfurt)
Produktmärkte:
Windenergie Windpark
27.02.2026
Aktenzeichen:
B8-34/26
Unternehmen:
EW Eichsfeldgas GmbH, Leinefelde-Worbis; Anteilserwerb sowie gemeinsame Kontrolle über die EW Windpark Sonnenstein GmbH, Leinefelde- Worbis (Derzeit noch TEAG Thüringer Energie Neunzehnte Vermögensverwaltungs-GmbH, Erfurt)
Produktmärkte:
Windenergie Windpark
© 2026 Bundeskartellamt