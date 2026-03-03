Datum der Anmeldung:
27.02.2026
Aktenzeichen:
B3-37/26
Unternehmen:
Veloxis Pharmaceuticals Inc., Cary, North Carolina/USA (Asahi Kasei, Japan); Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über die AiCuris Anti-infective Cures AG, Wuppertal
Produktmärkte:
Forschung und Entwicklung von Antiinfektiva für immungeschwächte Personen, antivirale Arzneimittel für Transplantationspatienten
