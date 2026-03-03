Datum der Anmeldung:
26.02.2026
Aktenzeichen:
V-30/26
Unternehmen:
China Petrochemical Corporation (Sinopec), Peking (CHN); Erwerb der alleinigen Kontrolle über China National Aviation Fuel Group Limited, Peking (CHN)
Produktmärkte:
Handel mit Flugkraftstoffen
