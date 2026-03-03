Bad Nenndorf (ots) -Mitte Juni kamen im Starnberger See zwei junge Männer bei Badeunfällen ums Leben. Am Wochenende darauf ereigneten sich bundesweit 15 tödliche Unfälle in den Gewässern. Und auch außerhalb der Badesaison ertrinken immer wieder Menschen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) informiert in einer Pressekonferenz über die Todesfälle durch Ertrinken im Jahr 2025.Die Organisation für Wasserrettung führt diese Statistik seit dem Jahr 2000, unter anderem um Gefahren am und im Wasser zu verdeutlichen. In den Jahren zuvor war die Zahl der tödlichen Unglücke in den Gewässern gestiegen. 2024 zählte die DLRG erstmals seit fünf Jahren wieder mehr als 400 Todesopfer.Die Pressekonferenz findet statt amDienstag, den 10. März 2026, um 11 Uhrim Haus der Versicherungskammer Bayern,Warngauer Str. 30, 81539 München.Die Veranstaltung wird im Internet übertragen und kann unter dlrg.de/statistik-ertrinken mitverfolgt werden. Fragen können Teilnehmende über den Chat direkt im Livestream stellen.Das Hauptstatement hält die Präsidentin des DLRG Bundesverbandes, Ute Vogt. Für den DLRG Landesverband Bayern spricht Präsident Dr. Manuel Friedrich. Die Zahlen der Bilanz wird Frank Villmow, Leiter Verbandskommunikation im DLRG Präsidium, vorstellen.Anschließend besteht ausreichend Zeit für persönliche Interviews.Die DLRG wird vorbereitetes Material (O-Töne für Hörfunk und TV, Grafiken etc.) und alle Informationen zur Statistik "Todesfälle durch Ertrinken 2025" unter dlrg.de/statistik-ertrinken zur Verfügung stellen.AnmeldungMedienvertreterinnen und Medienvertreter, die persönlich an der Pressekonferenz teilnehmen möchten, melden sich bitte bis zum 6. März per E-Mail (presse@dlrg.de) an. Bitte geben Sie dabei an, wenn Sie mit dem Auto anreisen und einen Parkplatz benötigen.Pressekontakt:Martin HolzhauseLeiter DLRG PressestelleTelefon: 05723 955 442Mobil: 0162 175 12 04E-Mail: presse@dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7044/6227509