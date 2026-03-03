Wien (ots) -Compax, ein führender Anbieter von Lösungen in der Telekombranche und im MVNO-Segment, bleibt als Partner für Airalo, die weltgrößte eSIM-Plattform, gesetzt.Airalo und Compax haben ihre Zusammenarbeit um weitere fünf Jahre verlängert, womit Airalo weiterhin auf die mächtige Backend-Plattform von Compax vertraut. Diese Technologie ermöglicht es Airalo, neue Datentarife schnell zu launchen und zu verwalten - und das in mehr als 200 Zielländern. Mit dem Echtzeit-Charging-System von Compax kann Airalo die Datennutzung nachvollziehen und die Preise unabhängig von den technischen Systemen der lokalen Netzbetreiber gestalten. Dieses Maß an Kontrolle erlaubt es Airalo, seinen 20 Millionen Nutzern äußerst flexible und attraktive Preise für eSIMs auf Reisen anzubieten.Compax ist besonders stolz darauf, Airalo weiterhin zu unterstützen. Mit der Einführung neuer Produkte und Services stellt Airalo sicher, dass die 20M+ Kunden in mehr als 200 Destinationen problemlos verbunden bleiben - unabhängig von ihren Reiseplänen."Bei Airalo ist es unser Ziel, unseren Kunden eine zuverlässige Verbindung und ein ansprechendes Erlebnis zu bieten. Dank der Verlängerung unserer Partnerschaft mit Compax MVNE um weitere fünf Jahre haben wir die technologische Basis dafür gesichert, unser Versprechen einzuhalten.", erklärt Peter Nussbaumer, VP of Networks bei Airalo. "Die Compax MVNE Plattform bietet uns die Unabhängigkeit, neue Produkte auf den Markt zu bringen und komplexe, globale Datentarife in Echtzeit zu steuern. Damit bleiben wir agil und fokussiert auf das, was wirklich zählt: unsere 20 Millionen Nutzer online zu halten - egal, wo sie ihre Reise hinführt.""Das Airalo-Team hat es sich zum Ziel gesetzt, die Art und Weise zu verändern, wie sich Menschen auf Reisen ins Internet verbinden. Diesem Ziel werden sie absolut gerecht. Wir freuen uns immens, ein Teil dieser Reise sein zu dürfen und Airalo dabei zu unterstützen. Die konstante Vernetzung ist ein wesentliches Herzstück all dessen, was wir tagtäglich in unserem modernen Lebenswandel tun, und das Angebot von Airalo ist perfekt auf dieses Bedürfnis gepolt.", sagt Werner Kohl, CEO von Compax.Über CompaxCompax ist ein führender Anbieter von BSS/OSS-Software für die Telekommunikationsbranche. Mit seiner Business-Software-Suite deckt das Unternehmen das gesamte Spektrum an Anforderungen für Geschäftsbereiche wie DSL, FTTH, MVNO und verwandte Branchen ab: Apps und Portale für Bestellstrecken und Selfcare, Produktkatalog, CPQ, Auftragsmanagement, CRM, Contact Center, Abrechnung inkl. Online-Charging, Buchhaltung, Zahlungswesen. Compax ermöglicht es Anbietern, neue Produkte, Angebote und Marken schnell zur Markteinführung zu bringen - für B2B, B2C und B2B2X Umfelder. Dabei setzt Compax auf eine erprobte, agile Zusammenarbeitsmethode und arbeitet so mit Spitzenmarken auf der ganzen Welt.Über AiraloAiralo, gegründet 2019, ist die weltgrößte eSIM-Plattform für Reisende. Airalo bietet eSIM-Pakete für 200+ Zielländer und wird von mehr als 20 Millionen Reisenden genutzt, um sich sofort mit Mobilfunknetzwerken auf der ganzen Welt zu verbinden. Mit mehr als 300 Mitarbeitern in über 50 Ländern hat es sich Airalo zum Ziel gesetzt, die mobile Vernetzung einfacher, leistbarer und für Alle zugänglich zu gestalten.Pressekontakt:Compax Software Development GmbHStephan BergerTelefon: +43 699 168 051 80E-Mail: stephan.berger@compax.comWebsite: https://www.compax.comOriginal-Content von: Compax, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181982/6227529