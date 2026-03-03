BÖRSE AKTUELL: Schwache Aktienmärkte, Ölpreis steigt (03.03.2026)

Key Takeaways

Aktienmärkte deutlich unter Druck: Asiatische Indizes verzeichnen kräftige Verluste, und schwache Futures in den USA sowie Europa deuten auf eine Fortsetzung der Korrektur hin. Ölpreis über 80 Dollar verstärkt Inflationssorgen: Die Eskalation im Nahen Osten treibt Brent über 80 Dollar je Barrel und rückt Inflationsrisiken erneut in den Fokus der Anleger. Anleihen verlieren trotz Sicherheitsstatus: Steigende Energiepreise erhöhen Zinserwartungen, was weltweit zu Abgaben bei Staatsanleihen führt und die Renditen nach oben treibt.

Börse Aktuell - Marktbericht Börse zeigt deutliche Schwäche an den asiatischen Aktienmärkten mit spürbarem Verkaufsdruck. Der MSCI Asia Pacific Index fiel stark, was die größte Bewegung seit Tagen reflektiert und die Stimmung an den globalen Börsen dämpft.

Schwache Entwicklung bei Asien-Aktien

Der Aktienmarkt in Asien gerät unter Druck: Mehrere wichtige Indizes verzeichneten deutliche Verluste, insbesondere nach geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Der südkoreanische KOSPI-Index fiel nach der Wiedereröffnung nach einem langen Wochenende deutlich.

Signale aus den Futures - Börse Aktuell

Auch die Westlichen Futures signalisieren weitere Abwärtsbewegungen: Aktien-Index-Futures in den USA und Europa tendieren schwächer und deuten auf eine mögliche Fortsetzung der Korrektur an den globalen Märkten hin.

Ölpreis treibt Märkte - Marktbericht Börse

Die geopolitische Eskalation zwischen Iran, den USA und Israel drückt auf die Energiepreise: Brent-Öl stieg erneut über $80 pro Barrel, angetrieben durch Sorgen über mögliche Versorgungsengpässe im wichtigen Transitgebiet der Straße von Hormuz....

