Erfurt (ots) -Spielerisch Sprachen kennenlernen und bunte Geschichten entdecken: Ab dem 1. März 2026 hat KiKA das mehrsprachige Vorschulangebot "KiKAninchen für alle" um fünf türkische Folgen erweitert. Die "Kikaninchen Schnipselwelt"-Geschichten zu den Themen "Auf großer Reise", "Gemeinsam wachsen", "Tiergeschichten", "Weltraumabenteuer" und "Wintergeschichten" in türkischer Sprachfassung sind ab sofort auf kikaninchen.de (https://www.kika.de/kikaninchen/kikaninchen-schnipselwelt/extras/mehrsprachig/tuerkisch) sowie in der Kikaninchen-App (https://www.kika.de/eltern/ueber-uns/auftrag/kikaninchenapp-100.html) und der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar."KiKAninchen für alle" richtet sich an Vorschulkinder bis sechs Jahre. Zum Angebot gehören bereits Folgen auf Englisch, Sorbisch, Friesisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch und Romanes."Kikaninchen Schnipselwelt" ist eine Produktion der Studio.TV.Film GmbH im Auftrag von KiKA. Die türkischen Folgen wurden in Zusammenarbeit mit der Tonbüro GmbH realisiert. In der türkischen Fassung sind Özge Kayalar als Kikaninchen, Esra Vural als Anni und Tayfun Bademsoy als Christian zu hören. Redaktionell verantwortlich bei KiKA sind Diana Jung und Matthias Franzmann.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.de