Norwegen hat seit Jahren außergewöhnlich hohe Elektro-Zulassungszahlen. Das schlägt sich mittlerweile auch deutlich im Bestand nieder. Zählt man Pkw und Transporter mit Elektroantrieb zusammen, hat das skandinavische Land nun die Marke von einer Million reinen E-Fahrzeugen auf den Straßen überschritten. Dies geht aus der aktuellsten Statistik der norwegischen Straßenverwaltung ("Statens vegvesen") hervor. Demnach gibt es im Land derzeit 951.300 Elektro-Pkw ...Den vollständigen Artikel lesen ...
