© Foto: Dall-EPlug Power hat neue Zahlen vorgelegt und deutlich die Erwartungen übertroffen. Die Aktie springt nachbörslich um mehr als 8 Prozent.Der Wasserstoffspezialist Plug Power hat mit seinen Q4-Quartalszahlen und Gesamtjahreszahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen und damit eine Kursrallye ausgelöst. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um 8,3 Prozent zu, nachdem das Unternehmen einen geringeren Verlust und höhere Umsätze als prognostiziert gemeldet hatte. Verlust geringer als erwartet - Umsatz über Prognose Für das vierte Quartal 2025 meldete Plug Power einen bereinigten Verlust von 6 Cent je Aktie bei einem Umsatz von 225,2 Millionen US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet mit …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE