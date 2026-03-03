DJ Mercedes-Benz Trucks erhält Auftrag für 500 Actros
DOW JONES--Mercedes-Benz Trucks hat einen Auftrag von der litauischen Girteka über 500 Actros erhalten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, sollen die Lkw 2026 schrittweise ausgeliefert werden. Bei der Order handelt es sich um den Actros L ProCabin mit einer weiterentwickelten Kabinenstruktur mit einer verbesserten Luftströmung. Unter anderem ist die Fahrzeugfront 80 Millimeter verlängert. Angaben zum Auftragswert wurden nicht gemacht.
