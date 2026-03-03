FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag weiter gesunken. Seit Beginn des Iran-Kriegs wird der US-Dollar als Krisenwährung stärker nachgefragt, während der Euro im Gegenzug zunehmend unter Druck gerät. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1621 US-Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit Mitte Januar, nachdem der Kurs am Vorabend noch bei 1,17 Dollar gestanden hatte.

Seit Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran am Wochenende setzten die Anleger am Devisenmarkt verstärkt auf den Dollar. In den ersten beiden Handelstagen der Woche ist der Kurs des Euro etwa anderthalb Cent gefallen.

"Die Entwicklungen um den Iran bleiben im Marktfokus", heißt es in einer Analyse der Dekabank. Insbesondere würden die Investoren auf die Energiemärkte schauen und auf mögliche Auswirkungen der jüngsten Preisanstiege auf Konjunktur und Inflation. "Die Dauer des Konflikts und das Ausmaß der Schäden an Energie-Infrastruktur sind zentrale Faktoren für die Kapitalmärkte", heißt es bei der Dekabank.

Vor diesem Hintergrund dürften die Inflationsdaten aus der Eurozone etwas in den Hintergrund rücken. Die Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone werden am späten Vormittag erwartet./jkr/jsl/mis