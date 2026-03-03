EQS-News: Expandi Group / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Expandi Limited übernimmt Kompass und schafft führende europäische Plattform für B2B-Daten, Medien und KI-gestütztes Marketing



PARIS, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Expandi Limited gab heute die Übernahme von 100 % von Kompass im Rahmen einer transformativen Transaktion bekannt, die den größten unabhängigen europäischen Anbieter von B2B-Daten, Technologie, Medien und Dienstleistungen schafft - in einem Markt, der lange von US-amerikanischen Akteuren dominiert wurde. Mit dieser Akquisition wird die kombinierte Gruppe - mit mehr als 250 Mitarbeitenden in 8 Ländern - einzigartig positioniert sein, um echte End-to-End-Lösungen für Unternehmen weltweit anzubieten, die ihre Produkte und Dienstleistungen an Geschäftskunden auf sechs Kontinenten vermarkten und verkaufen möchten. Raffaele Apostoliti wird zusätzlich zu seiner aktuellen Rolle bei Expandi die Position des CEO von Kompass übernehmen, während der derzeitige CEO von Kompass Strategic Advisor verbleibt, um Kontinuität und strategische Führung während der Integrationsphase sicherzustellen. Alle bestehenden Aktionäre von Kompass werden Aktionäre von Expandi, was ihre starke Unterstützung für den Aufbau eines europäischen Champions im B2B-Technologiesektor unterstreicht. Ein neuer europäischer Champion im B2B Adtech, Martech und Media Kompass bringt in die neue Gruppe ein: Eine unvergleichliche Datenbank mit mehr als 70 Millionen Unternehmen weltweit sowie die KI-gestützte Prospektionslösung "Easybusiness"

Mehr als 20 internationale Vertriebspartner mit starker lokaler Präsenz

Kompass.com, verfügbar in 25 Sprachen und eine der meistbesuchten B2B-Websites weltweit sowie der größte europäische Marktplatz mit 4 Millionen monatlichen Besuchern, der Werbetreibenden ermöglicht, Käufer in über 50 Ländern zu erreichen Expandi bringt ein: Marktführende, mehrfach ausgezeichnete Technologieplattformen im Bereich B2B Adtech und Martech, die von internationalen Analysten anerkannt sind

Tiefgehende Expertise in der Steuerung datengetriebener, multikanaler B2B-Kampagnen für globale und regionale Marken Gemeinsam werden Expandi und Kompass die größte integrierte B2B-Informations- und Aktivierungsplattform Europas bilden, die proprietäre Daten, Medienreichweite und Umsetzungskompetenzen unter einem Dach vereint. Ein besonderer Fokus wird auf die große Gemeinschaft von Importeuren und Exporteuren gelegt, die in jüngster Zeit von steigenden Handelsbarrieren betroffen waren und nun eine global anerkannte Plattform nutzen können, um ihre Produkte international zu vermarkten und zu verkaufen. Von strategischer Partnerschaft zur vollständigen Integration Die beiden Organisationen gingen im Mai 2025 eine strategische Partnerschaft ein und haben in den vergangenen neun Monaten bereits mehrere gemeinsame Initiativen umgesetzt, darunter: Einen einheitlichen Daten-Stack, der die firmografischen Daten und die KI-gestützte Suchintelligenz von Kompass mit den Media-Signalen von Expandi kombiniert

Die Integration von Kompass.com mit B2BStars.com, um eine nahtlose Erfahrung von der Datenermittlung bis zur Kampagnenaktivierung zu schaffen Eine neue Generation KI-basierter Lösungen, darunter: Ein "Purchase Intent"-Angebot, das auf einzigartige Weise medienbasierte Verhaltensdaten von Expandi mit suchbasierten Intent-Daten von Kompass kombiniert

Eine KI-gestützte Aktivitätsklassifizierung, die die Segmentierung über traditionelle Codes hinaus verfeinert

Ein KI-basiertes Online-Produkt, KSales, das Nutzern hilft, Märkte zu analysieren, Zielgruppen zu identifizieren und Erkenntnisse in natürlicher Sprache zu gewinnen In den kommenden Monaten wird die neue Gruppe weitere KI-gestützte Produkte und Dienstleistungen vorstellen und aufzeigen, wie ihr gesamtes Angebot - von der Zielgruppenidentifikation über personalisierte Aktivierung bis hin zur Erfolgsmessung - durch künstliche Intelligenz transformiert wird. Strategische Begründung und Vorteile für Kunden Durch die Kombination der Tiefe und Breite der globalen B2B-Daten von Kompass mit den Aktivierungsplattformen und Medienkompetenzen von Expandi Limited profitieren Kunden von: Einem einzigen Partner für Daten, Strategie, Medien, Technologie und Services in EMEA, Amerika und APAC

Einer besseren Abdeckung des Mid-Market sowie von "Long-Tail"-Segmenten, die oft von US-zentrierten Anbietern unterversorgt sind

Stärkerer Datensouveränität und Compliance-Optionen für europäische Kunden durch in Europa ansässige Infrastruktur und Teams

Einer schnelleren Markteinführung: von der Identifikation idealer Kunden über die Durchführung omnichannel Kampagnen bis zur ROI-Messung innerhalb eines integrierten Ökosystems Zitate Raffaele Apostoliti, CEO, Expandi Limited "Diese bedeutende Akquisition dient nicht nur der Skalierung; vielmehr geht es darum, B2B-Marketingverantwortlichen und exportorientierten Unternehmen einen einzigen Partner zu bieten, der sie End-to-End unterstützen kann - von Daten und Insights über Media-Aktivierung bis hin zu messbaren Geschäftsergebnissen. Wir stehen voll und ganz im Einklang mit den Prognosen von Forrester für 2025: B2B-Marktplätze werden zu wesentlichen, integrierten Bestandteilen des modernen Marketing-Mix und zu entscheidenden Treibern für den Wandel hin zu digitalen Self-Service-Kanälen. Expandi und Kompass werden Unternehmen die richtige Lösung bieten, um "gefunden zu werden und selbst zu finden", mit einem zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz." Patrick Coupier, CEO Kompass "Kompass hatte schon immer eine klare Mission: Unternehmen dabei zu helfen, neue Kunden zu gewinnen und über ihre heimischen Märkte hinaus zu wachsen. Wir haben bereits hochmoderne, KI-gestützte Lösungen entwickelt. Doch die Bündelung unserer Kräfte mit Expandi ist der nächste logische Schritt auf diesem Weg. Unsere Kunden werden weiterhin von den Stärken profitieren, für die sie uns kennen - der Tiefe und Qualität unserer globalen Datenbank, einer KI-gestützten Suche sowie unserer starken lokalen Präsenz - und gleichzeitig Zugang zu leistungsstarken neuen Fähigkeiten in den Bereichen digitale Medien, Intent-Daten und KI-getriebene Lösungen erhalten. Ich freue mich, weiterhin eng eingebunden zu bleiben, um dieses neue Kapitel zu unterstützen und die Kontinuität für unsere Teams, Partner und Kunden weltweit sicherzustellen." Mohamed Alaa Saayed, VP & Fellow - Digital Content Services - Frost & Sullivan ""Diese Akquisition markiert einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung des europäischen B2B-Ökosystems. Durch die Kombination der weltweit anerkannten Unternehmensinformationen und der Marktreichweite von Kompass mit den Aktivierungsplattformen und KI-gestützten Medienfunktionen von Expandi schafft die Gruppe eine einzigartige, durchgängige B2B-Daten- und Interaktionsplattform. Wir beobachten zunehmend, wie B2B-Marktplätze und datengetriebene Medien zu Kernbestandteilen moderner Markteintrittsstrategien verschmelzen, und Expandi-Kompass ist hervorragend positioniert, diesen Wandel anzuführen, insbesondere für mittelständische und exportorientierte Unternehmen." Über Expandi Die Expandi Group ist ein führender europäischer Anbieter von B2B-Marketingtechnologie und Datenlösungen und unterstützt Kunden in mehreren Ländern mit preisgekrönten Plattformen für Zielgruppenansprache, Kampagnenaktivierung und Performance-Messung. Mit Standorten in London, Madrid, Mailand, München und Paris kombiniert Expandi proprietäre Technologie mit fundierter Branchenexpertise, um B2B-Marken beim Wachstum zu unterstützen. Über Kompass Kompass wurde vor über 80 Jahren gegründet und hat die weltweit umfassendste B2B-Unternehmensdatenbank aufgebaut, die 70 Millionen Unternehmen auf sechs Kontinenten umfasst. Über sein internationales Distributoren-Netzwerk und seine Plattform Kompass.com - verfügbar in 25 Sprachen und mit 4 Millionen monatlichen Besuchern - vernetzt Kompass Käufer und Anbieter weltweit, insbesondere in den Bereichen Industrie, internationaler Handel und Fertigung. Pressekontakt

