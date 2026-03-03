Die FondsKonzept AG baut für Makler die Dienstleistungen im Bereich Unternehmenskunden aus und hat Wolfgang Schreiner als bAV-Experten gewonnen. Er ist im Vertriebsteam Versicherungen zuständig für das Firmenkundengeschäft und unterstützt vor allem Makler mit der Zielgruppe GmbH-Geschäftsführer. Die FondsKonzept AG begrüßt mit Wolfgang Schreiner einen bAV-Experten und stärkt damit für Makler die Dienstleistungen im Geschäftsfeld der Unternehmensberatung. Zum 02.01.2026 hat der 46-Jährige im Vertriebsteam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
