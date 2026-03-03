Die Versicherer Helvetia und Baloise sind frisch fusioniert und verfolgen in Deutschland ambitionierte Ziele. Das Unternehmen will im Maklermarkt deutlich an Bedeutung gewinnen, Synergien konsequent heben und zugleich nah am Markt bleiben. Interview mit Dr. Jürg Schiltknecht, CEO Helvetia DeutschlandHerr Dr. Schiltknecht, die Fusion von Helvetia und Baloise in Deutschland ist ein großer Schritt. Welche Synergien versprechen sich beide Unternehmen von dieser Zusammenführung? Wir werden in der Tat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact