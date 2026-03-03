Elon Musk ordnet sein Unternehmensreich neu - und sendet ein starkes Signal an die Kapitalmärkte. 17,5 Milliarden US-Dollar Schulden sollen vollständig getilgt werden, während SpaceX den Gang an die Börse vorbereitet. Für Investoren entsteht damit eine neue Dynamik rund um X, xAI und das ambitionierte Raumfahrtgeschäft.17,5 Milliarden Dollar vor vollständiger Tilgung Elon Musks Firmengeflecht steht vor einem bemerkenswerten Schritt: Rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de