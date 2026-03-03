Mainz (ots) -
Woche 16/26
Sonntag, 12.04.
Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:
3.45 Terra X History
Im Osten ganz rechts - Von den Skinheads zur AfD
Deutschland 2024
"ZDF-History: Margot Honecker - Die Bilanz" entfällt
4.15 Terra X History
Polizei im Kreuzfeuer? Die großen Skandale
Deutschland 2024
Montag, 13.04.
Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:
5.00 Terra X History
Mörderische Stars
Reich, berühmt und kriminell
Deutschland 2025
5.45 Terra X History
Top Spione - Die großen Geheimagenten
Deutschland 2025
6.30 ZDF-History
Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen
Deutschland 2017
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
