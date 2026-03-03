Wien (ots) -woom ist überzeugt davon, dass Kinder die Welt am besten entdecken, wenn sie sich sicher, frei und voller Freude auf ihrem Kinderfahrrad bewegen können. Die Stiftung Warentest bestätigt diesen Premium-Anspruch nun offiziell: In der aktuellen Ausgabe (3/2026) wurde das woom GO 2 unter 11 getesteten 14-Zoll-Kinderfahrrädern mit der Gesamtnote "Gut" (1,6) zum klaren Testsieger gekürt. Passend zum Start in den Fahrrad-Frühling weitet das Unternehmen sein Portfolio aus und bringt mit der neuen Farbe "powder pink" frische Fantasie auf und abseits der Straßen.Damit bestätigt die unabhängige Stiftung Warentest, was woom seit Jahren verspricht: kompromisslose Qualität, kindgerechte Geometrie und maximale Sicherheit. Besonders stark schnitt das woom GO 2 in der Kategorie "Sicherheit und Haltbarkeit" ab (Note "sehr gut", 1,3). Auch die ergonomische Eignung überzeugt (Note "gut", 1,7). Mit nur 5,4 kg zählt das woom GO 2 zu den leichtesten Modellen im Test, ein entscheidender Vorteil beim Handling und Fahren. Die Fahreigenschaften wurden ebenfalls als führend bewertet (Note "gut", 1,6) und sorgen für ein rundum überzeugendes Fahrerlebnis.Bernd Hake, CEO von woom, kommentiert: "Dieser Testsieg ist für uns weit mehr als eine objektive Bestätigung unserer Qualitätsstandards. Unser Ziel ist es, Kindern Selbstvertrauen und magische Momente zu schenken, wenn sie das erste Mal ganz allein in die Pedale treten. Dass wir ihnen dafür das sicherste und am besten durchdachte Fahrrad an die Hand geben können, ist unser täglicher Antrieb. Wenn es um die Freude und Sicherheit der nächsten Generation geht, setzen wir den Standard und machen keine Kompromisse."Saisonstart in powder pinkNeben der technischen Exzellenz legt woom großen Wert darauf, dass Kinder ihre eigene Welt farbenfroh gestalten können. Pünktlich zum Saisonstart erfüllt das Unternehmen nun einen vielfachen Wunsch aus der Community: Die woom GO Modelle (für kleine Radlerinnen und Radler von 1,5 bis 8 Jahren) radeln ab sofort im neuen "powder pink" in ihr nächstes Abenteuer. Das pastellige Rosa erinnert an Kirschblüten und setzt ein klares Statement: Pink ist mehr als nur eine Farbe, es ist ein Vibe, eine Lebenseinstellung und längst nicht mehr ausschließlich Mädchen vorbehalten. Die neue Farbe "powder pink" steht für Lebensfreude und Leichtigkeit - ein Gefühl, das Mut macht, die Fantasie beflügelt und Kinder dazu inspiriert, ihren eigenen Weg selbstbewusst zu gehen.Mit dem Testsieg und der neuen Farbvariante unterstreicht woom einmal mehr seine kindzentrierte Entwicklungsphilosophie und setzt frische Impulse im Markt für hochwertige Kinderfahrräder.Die woom GO bikes in powder pink sind ab sofort in vier Größen im woom Online-Shop und im Fachhandel erhältlich.Über woomwoom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern - bis in die USA, den Mittleren Osten und China - radeln Kids und Teens auf woom bikes.Pressekontakt:woom GmbHBelinda Ableitinger, Pressesprecherin woomTelefon: +43664-888-22-837E-Mail: belinda.ableitinger@woom.comWebsite: https://woom.comOriginal-Content von: woom Kinderfahrräder, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068855/100938721