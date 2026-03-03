Berlin (ots) -Die Jury des German Paralympic Media Award (GPMA) hat aus den Einreichungen für die diesjährige Verleihung 15 Beiträge aus fünf Kategorien ausgewählt. Die Preise an die Nominierten werden am 22. April 2026 im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in den Räumlichkeiten der DGUV in Berlin vergeben.Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) verleiht den renommierten Medienpreis im Bereich Behindertensport bereits zum 25. Mal. Ziel der Auszeichnung ist es, die besondere Bedeutung des Sports für Rehabilitation hervorzuheben und zugleich Inklusion sowie gesellschaftliche Teilhabe im Sport stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.Nach eingehender Sichtung und Bewertung aller Einreichungen hat die Jury in ihrer Sitzung am 24. Februar die folgenden Nominierten in den einzelnen Kategorien bestimmt:Foto:· Daniel Kopatsch, International Tennis Federation, "forehand"· Frank Molter, International Tennis Federation, "No Limits in Motion"· Sascha Fromm, Thüringer Allgemeine, "Blind-Flug"Artikel:· Lilli Heim, Süddeutsche Zeitung, "Teilhabe durch Triathlon? Schön wär's"· David Krenz, GEOlino Extra, "Vimas größter Sieg"· Josef Saller, Der Spiegel, "Freigeschwommen"Film / Video:· Inken Pallas, Südwestrundfunk, "Lotta Berglund - SWR Sportheldin"· Philipp Awounou, YouTube-Kanal ATHLETES (ARD Sportschau, funk), "Ohne Arme: Schwimmen, Auto fahren, Gym... Wie lebt Para-Sportler Josia Topf?"· Alexander Davydov und Kathrin Jakob, Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Lauf des Lebens"Audio:· David Arnolds, Radio Hannover, "Special Olympics Niedersachsen"· Sarah Kriesche, ORF, "Mit Prothese auf der Piste"· Friederike Schürheck und Constantin Kleine, WDR, "Sportschau F - Inspirierende Frauen aus dem Sport: Paracyclerin Maike Hausberger - Was ist schon normal?"Social Media:· BRAND SPIDERS, BRAND SPIDERS GmbH, "Inklusionsbotschafter Jan Wiedemann im OnBike-Interview beim European Peace Ride 2025"· Jörg-Christian Schillmöller, Deutschlandfunk, "Instagram-Karussell zu Para-Schwimmer Josia Topf"· Team D Studios, Deutsche Sport Marketing GmbH, "Solve for Tomorrow"Bundesministerin Bärbel Bas (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) wird die Veranstaltung gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der DGUV, Hans-Peter Kern, eröffnen. Durch den Abend führt das Moderationsduo Milena Neumes und Janis McDavid. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Band "Blind Foundation".Die Preisträgerinnen und Preisträger werden am Veranstaltungstag bekannt gegeben. Interessierte können sich die nominierten Beiträge vorab auf der Webseite (https://www.dguv.de/de/mediencenter/termine/gpma/index.jsp) anschauen.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaftenund der Unfallversicherungsträger der öffentlichen HandGlinkastraße 40, 10117 BerlinTel.: +49 30 13001-1414E-Mail: presse@dguv.dehttps://www.dguv.deHinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beachtenSie bitte unsere Datenschutzerklärung.Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/6227640