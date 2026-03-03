München (ots) -- Steffy und Manu kämpfen trotz Babyglück mit Geldsorgen- Rentnerin Ilse braucht dringend eine neue Bleibe- "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Hamburg-Mitte" am 3. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Nach einem Jahr kehrt die Sozialdokumentation zurück in den Stadtteil Hamburg-Mitte und zeigt, welche Veränderungen bei den dortigen Bewohnern eingetreten sind. Steffys und Manus gemeinsames Kind ist auf der Welt - finanzieller Druck bringt die Familie jedoch an ihre Grenzen. Auch bei Ilse gibt es schlechte Nachrichten: Durch eine Wohnungskündigung steht sie vor der Obdachlosigkeit. "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Hamburg-Mitte" am 3. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Ein Jahr ist vergangen, seitdem die Sozialdoku erstmals Hamburg-Mitte besucht hat. Nun begleitet sie die Protagonisten erneut und beleuchtet deren Erlebnisse. Für Steffy und Manu hat inzwischen ein neues Kapitel begonnen: Nach einer komplizierten Schwangerschaft hat ihr erstes gemeinsames Kind Alessio das Licht der Welt erblickt. Freude und Erleichterung sind riesig, doch es gibt ein Problem: Das Geld reicht für den fünfköpfigen Haushalt vorne und hinten nicht aus. Manu hat zwar eine neue Stelle mit familienfreundlicheren Arbeitszeiten, aber die finanzielle Situation ist angespannt. Vollblutmama Steffy trifft deshalb einen schweren Entschluss: Sie nimmt einen Vollzeitjob in einer Pflegeeinrichtung an. Der Spagat zwischen Familie und Beruf wird zur Zerreißprobe.Auch Rentnerin Ilse aus dem Stadtteil Veddel steht vor einer Herausforderung: Ihr wurde die Wohnung gekündigt. Tochter Jana nimmt ihre Mutter vorübergehend bei sich auf, damit Ilse nicht auf der Straße landet. Janas Vermieter duldet allerdings keinen langen Aufenthalt einer weiteren Person: Nach sechs Wochen soll Ilse ausziehen. Die 68-Jährige muss dringend eine neue Bleibe finden.Bei Oli und seinem Lebensgefährten Ricky kriselt es. Nach einem romantischen Heiratsantrag steht die Beziehung mittlerweile auf der Kippe. Zusätzlich befindet sich Olis Verlobter seit drei Monaten für einen Alkoholentzug in einer Klinik. Oli fühlt sich einsam, ist aber froh, dass seinem Partner geholfen wird. Es steht nur eine Frage im Raum: Kann Ricky den Entzug durchhalten oder wird er rückfällig?Für Stefanie gibt es hingegen gute Nachrichten: Bei ihrer Arbeit in einer Fischgaststätte hat sich die gelernte Industriekauffrau mit Fleiß und Pünktlichkeit hervorgetan. Ihr Engagement zahlt sich aus: Der Vertrag ist nicht mehr befristet. Von ihren Ersparnissen möchte die Alleinstehende ihre Wohnung aufhübschen und begibt sich auf Shoppingtour in den Baumarkt."Hartz und herzlich - Rückkehr nach Hamburg-Mitte" - am 3. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI undsieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von UFA Show & Factual.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Hartz und herzlich - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-und-herzlich)Über "Hartz und herzlich":"Hartz und herzlich" beleuchtet die Zustände in verschiedenen Städten Deutschlands mit einer hohen Arbeitslosenquote. Die Doku-Reihe blickt auf das Leben der dortigen Bewohner und erzählt die Geschichten der Personen, die am Rande des Existenzminimums stehen. Wie bestreiten Menschen ihren Alltag, die mit solchen Rahmenbedingungen konfrontiert sind? Welche Hoffnungen, Träume und Schicksalsschläge beschäftigen sie?Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6227635