Geisenheim (ots) -Die Fähigkeit der Haut, sich selbst zu regenerieren, ist entscheidend für ein gesundes Hautbild. Tägliche Belastungen wie Umweltfaktoren, Stress, Trockenheit oder altersbedingte Veränderungen können diese Regenerationsprozesse jedoch verlangsamen. Die Folge: eine geschwächte Hautbarriere, vermehrte Faltenbildung und erhöhte Anfälligkeit für Hautirritationen. Das Problem: für die Regeneration benötigt die Haut sehr viel Energie. Ein neuer Wirkstoff - patentiertes amorphes Polyphosphat - setzt nun direkt an der Energieversorgung der Haut an.Polyphosphate (polyP) sind energiereiche anorganische Polymere, die natürlicherweise im menschlichen Körper vorkommen - unter anderem in Zellen, Blutplättchen und der extrazellulären Matrix. In ihrer amorphen, patentierten Form ähneln sie dem natürlichen Speicherzustand im Körper und können als extrazelluläre Energiequelle dienen. Über enzymatische Prozesse tragen sie zur Bildung des zellulären Energieträgers ATP bei und aktivieren dadurch regenerative Mechanismen wie Zellmigration, Proliferation und Gefäßneubildung.Diese bahnbrechende Technologie geht maßgeblich auf die Forschungsarbeit von Prof. Dr. Dr. Werner Müller, Biochemiker an der Universität Mainz, zurück. Er zählt zu den international meistzitierten Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Biomineralisation und molekularen Regeneration. Für seine wissenschaftlichen Leistungen, unter anderem bei der Entwicklung neuer Therapieansätze, wurde er 2014 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet. In der neuen Hautcreme Curabiom Derma med (https://www.wolz.de/produkte/darm/curabiom-derma-med-dr-wolz) des Gesundheitspräparateherstellers Dr. Wolz wird seine Forschung jetzt erstmals konsequent in einer dermatologischen Pflegeformulierung nutzbar gemacht.Ergänzt wird der innovative Energieansatz durch ein mikrobiotisches Lysat (Lactobacillus-Ferment). Dieses unterstützt das natürliche Hautmikrobiom, stärkt die Barrierefunktion und wirkt regulierend auf entzündliche Prozesse. Ein stabiles Hautmikrobiom ist ein zentraler Faktor für Hautgesundheit, Immunbalance und Regeneration - insbesondere bei sensibler, irritierter oder Barriere gestörter Haut.Curabiom Derma med eignet sich zur regenerativen und kosmetischen Hautpflege, insbesondere bei trockener, gereizter und zu Irritationen neigender Haut. Die gute Verträglichkeit wurde dermatologisch getestet, auch bei atopisch disponierter Haut und bei Kindern. Die Formulierung entspricht den Kriterien zertifizierter Naturkosmetik (neuform), ist vegan und frei von Mikroplastik, Mineralölen, Silikonen, Parabenen und synthetischen Zusätzen.Curabiom Derma med (https://www.wolz.de/produkte/darm/curabiom-derma-med-dr-wolz) von Dr. Wolz (PZN: 19995422 - 50ml für 29,90 EUR) ist in Reformhäusern und Apotheken oder im Dr. Wolz Online-Shop unter www.wolz.de erhältlich. Die Creme eignet sich sowohl zur unterstützenden Pflege bei empfindlicher und problematischer Haut (Neurodermitis) als auch für kosmetische Zwecke, etwa zur Verbesserung von Hautstruktur und Elastizität.Über Dr. WolzDie Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickelt und produziert seit über 55 Jahren hochwirksame Präparate zur Nahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativer Technologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Heute steht Dr. Wolz für ein breites Angebot an natürlichen, nachweislich wirksamen Präparaten zur Gesunderhaltung und Genesung, das in intensivem Austausch mit naturheilkundlich orientierten Ärzten, Kliniken und Wissenschaftlern permanent weiterentwickelt wird.Weitere Informationen unter www.wolz.de.Pressekontakt:Dr. Wolz GmbHMarienthaler Str. 365366 GeisenheimTel.: 06722 - 56100Fax: 06722 - 561020info@wolz.dewww.wolz.deOriginal-Content von: Dr. Wolz Zell GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100926/6227634