DJ Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)
Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc (GEND LN) Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) 03-March-2026 / 10:05 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc DEALING DATE: 02-Mar-2026 NAV PER SHARE: USD: 20.3615 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 2860200 CODE: GEND LN ISIN: LU1691909508 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1691909508 Category Code: NAV TIDM: GEND LN LEI Code: 213800EGF3QX5VPK3Z27 Sequence No.: 419815 EQS News ID: 2284536 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
March 03, 2026
