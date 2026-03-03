EQS-News: Bondata / Schlagwort(e): Vertrag/Joint Venture

BonData und Elad Systems gehen Partnerschaft ein, um durch automatisierte Datenharmonisierung die geschäftliche Agilität zu steigern



03.03.2026 / 10:35 CET/CEST

Die strategische Partnerschaft integriert die Smart Harmonization Layer von BonData in das Portfolio von Elad Systems, um "Entscheidungslatenz" zu beseitigen und Unternehmensführern eine einzige, hochpräzise Informationsquelle zur Verfügung zu stellen TEL AVIV, Israel, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- BonData, Anbieter der ersten Smart Harmonization Layer für komplexe Unternehmensökosysteme, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Elad Systems (TASE: ELAD), einem führenden Unternehmen für digitale Transformation, bekannt. Die Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen in Nordamerika (NA) und EMEA, traditionelle Engpässe bei der Datenintegration zu umgehen und so schnellere und genauere Geschäftsentscheidungen in einem volatilen Markt zu treffen. Im Wettlauf um die Einführung künstlicher Intelligenz werden viele Unternehmen durch "Datenschulden" behindert - fragmentierte, inkonsistente Informationen, die über Altsysteme und moderne SaaS-Silos verteilt sind. Für die Unternehmensleitung führt dies zu "Entscheidungslatenz", bei der die für den Abgleich der Daten erforderliche Zeit das Zeitfenster für Maßnahmen überschreitet. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Elad Systems die IntelliBond- Engine von BonData nutzen, um die Korrelation unterschiedlicher Dateneinheiten zu automatisieren. Dieser "chirurgische Keil-Ansatz" ermöglicht es Elad, seinen Kunden innerhalb von Tagen statt Monaten einen einheitlichen "Golden Record" zu liefern und so sicherzustellen, dass strategische Entscheidungen auf der Echtzeit-Realität basieren und nicht auf widersprüchlichen Berichten. "Das teuerste Kapital eines modernen Unternehmens sind langsame, ungenaue Entscheidungen", sagt Caroline Meidan, CEO von BonData. "Durch die Partnerschaft mit Elad Systems gehen wir über die einfache Datenbereinigung hinaus und schaffen eine Grundlage für exzellente Entscheidungen. Wir ermöglichen Führungskräften den Übergang von "Ich denke" zu "Ich weiß", indem wir ihnen einen automatisierten, harmonisierten Überblick über ihren gesamten Betrieb bieten. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass die geschäftliche Agilität niemals durch eine fragmentierte Datenbank beeinträchtigt wird." Das Geschäftsergebnis: Präzision und Geschwindigkeit Die Partnerschaft zwischen BonData und Elad Systems konzentriert sich auf drei Kernsäulen der Geschäftsleistung: Reduzierte Entscheidungslatenz: Beschleunigung des Übergangs von Rohdaten zu umsetzbaren Erkenntnissen, sodass das Management mit beispielloser Geschwindigkeit auf Marktveränderungen reagieren kann.

Beschleunigung des Übergangs von Rohdaten zu umsetzbaren Erkenntnissen, sodass das Management mit beispielloser Geschwindigkeit auf Marktveränderungen reagieren kann. Beseitigung von "Datenunsicherheit": Beseitigung widersprüchlicher Kennzahlen, die häufig in isolierten Abteilungen zu finden sind, um sicherzustellen, dass Vorstand, Finanzabteilung und Betrieb alle auf der Grundlage derselben verifizierten Fakten handeln.

Beseitigung widersprüchlicher Kennzahlen, die häufig in isolierten Abteilungen zu finden sind, um sicherzustellen, dass Vorstand, Finanzabteilung und Betrieb alle auf der Grundlage derselben verifizierten Fakten handeln. Hochpräzise KI-Bereitschaft: Beseitigung des "Garbage in, garbage out"-Engpasses durch die Bereitstellung von KI-Modellen und LLMs mit einer reichhaltigen, kontextbezogenen semantischen Karte. Durch die Automatisierung der Entitätskorrelation können Unternehmen von experimenteller KI zu operativer KI übergehen und sicherstellen, dass Vorhersagemodelle auf einem vollständigen, harmonisierten Verständnis des Geschäftskontexts basieren. "Elad Systems unterstützt seit Jahrzehnten die innovativsten Unternehmen der Welt dabei, sich in der digitalen Komplexität zurechtzufinden", sagte Bentsi Brandes, VP der Products Division bei Elad Systems. "BonData steht für einen Paradigmenwechsel. Es ermöglicht unseren Implementierungsteams, die "Data Janitor"-Phase eines Projekts zu umgehen und direkt zur Lieferung hochwertiger Geschäftsergebnisse überzugehen. Für unsere Kunden bedeutet dies einen schnelleren ROI und eine deutlich genauere Sichtweise auf ihr Geschäft." Informationen zu BonData BonData ist der Entwickler der Smart Harmonization Layer, einer automatisierten Engine, die entwickelt wurde, um das Problem der "Datenschulden" moderner Unternehmen zu lösen. Basierend auf der proprietären IntelliBond-Engine sitzt BonData auf der Legacy-Infrastruktur und modernen SaaS-Silos, um die Entitätskorrelation und Datenqualität zu automatisieren. Durch die Eliminierung von "Human Middleware" ermöglicht BonData Unternehmen, KI-Bereitschaft und strategische Datenhoheit zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter bondata.ai . Informationen zu Elad Systems (TASE: ELAD) Elad Systems ist ein führender Systemintegrator und Anbieter für digitale Transformation mit über 40 Jahren Erfahrung. Als strategischer Tier-1-Partner von Microsoft und Salesforce beschäftigt Elad über 1.000 Spezialisten, die sich darauf konzentrieren, die Lücke zwischen Unternehmensvision und technologischer Umsetzung zu schließen. Elad Systems ist ein an der Tel Aviv Stock Exchange notiertes Unternehmen und der führende Partner für Organisationen, die sich in einer risikoreichen digitalen Evolution befinden. Weitere Informationen finden Sie unter www.elad.co.il . Kontakt:

