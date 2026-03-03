Chart des Tages | Ölpreis steigt um 5 % und setzt Wall Street unter Druck

Brent Prognose: Ölpreis springt Richtung 100 USD - Chart des Tages

Die Brent Prognose rückt erneut in den Fokus der Märkte: Die Brent-Futures steigen heute um fast 5 - auf über 81 USD je Barrel und nähern sich damit dem höchsten Stand seit Januar 2025. Die geopolitische Eskalation im Nahen Osten sorgt für massive Risikoaufschläge im Ölmarkt.

- Brent WKN: 967740 - ISIN: XC0009677409 - Ticker: Brent Öl

Straße von Hormus bleibt kritischer Faktor

US-Präsident Donald Trump erklärte, dass die größten Angriffe auf den Iran noch bevorstehen könnten. Gleichzeitig betonten iranische IRGC-Kräfte, dass die Straße von Hormus weiterhin geschlossen bleibe und kein freier Öltransit - weder über die Meerenge noch über Pipelines - zugelassen werde.

Obwohl die USA bestreiten, dass Iran in der Lage sei, die strategisch wichtige Wasserstraße dauerhaft zu blockieren, zeigt sich am Markt eine andere Realität: Laut Daten von Ocean Network Express liegen derzeit über 100 Tanker nahe dem Eingang zur Straße von Hormus vor Anker - mit steigender Tendenz.

Für die Brent Prognose bedeutet das: Das Angebot könnte kurzfristig erheblich unter Druck geraten.

Markt preist längeren Konflikt ein

Nach der militärischen Eskalation steigt die Wahrscheinlichkeit eines lang anhaltenden Konflikts. Trump zeigte sich zuletzt offen für ein solches Szenario und schloss auch eine Bodenoffensive nicht aus....

