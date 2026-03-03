DAX Prognose für Dienstag, 03.03.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.795 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index ist mit einem GAP down in den vorbörslichen Handel gestartet. Die Bullen konnten den Index aber rasch stabilisieren und wieder aufwärtsschieben. Die Entlastungsbewegung ging am Vormittag bis in den Bereich der 24.900 Punkte. Dem Index ist es aber nicht gelungen, sich über dieser Marke festzusetzen. Es ging nachfolgend wieder abwärts. Der DAX setzte bis zum Nachmittag unter die 24.600 Punkte-Marke zurück, konnte sich hier aber stabilisieren und im weiteren Handelsverlauf wieder aufwärts an und über die 24.700 Punkte-Marke laufen. Zu Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte der Index zunächst etwas zulegen, gab dann aber wieder nach. Der DAX ging bei 24.616 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

Technisches Bild klar bärisch Der DAX aktuell notiert unter SMA20 (1h) und unter SMA200 (4h). Solange diese Durchschnittslinien nicht zurückerobert werden, bleibt die DAX Prognose kurzfristig abwärtsgerichtet.

24.381 Punkte als Schlüsselmarke Oberhalb dieser Marke besteht Erholungspotenzial in Richtung 24.577 Punkte. Darunter rücken sukzessive tiefere Unterstützungen bis unter 24.000 Punkte in den Fokus.

Sentiment weiterhin im Angstbereich Der Fear-and-Greed-Index liegt bei 42 ("Fear"). Die Marktstimmung bleibt angespannt, ohne jedoch ein Extremniveau zu signalisieren.

DAX aktuell: Rückblick auf den 02.03.2026

Der DAX ist gestern bei 24.795 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und eröffnete mit einem Gap abwärts. Zwar gelang den Bullen am Vormittag eine Stabilisierung bis in den Bereich von 24.900 Punkten, ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke blieb jedoch aus.

Im weiteren Handelsverlauf setzte der Index unter 24.600 Punkte zurück, bevor am Abend eine moderate Erholung einsetzte. Der Tag endete bei 24.616 Punkten. Auf Xetra wurde ein deutlicher Tagesverlust ausgewiesen.

Von 40 Werten schlossen lediglich vier im Plus, während 36 Titel nachgaben. Zu den stärksten Aktien zählten:

Deutsche Börse +1,74 Prozent

RWE +1,42 Prozent

Fresenius Medical Care +1,14 Prozent

Am Tabellenende lagen:

Volkswagen VZ -4,67 Prozent

BMW -4,45 Prozent

adidas -3,95 Prozent

Die Handelsspanne betrug 326 Punkte....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.