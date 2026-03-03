Hamburg (ots) -In China tagt bis zum 11. März der jährliche Volkskongress. Im größten Schein-Parlament der Welt nicken rund 3000 Abgeordnete aus dem ganzen Land die Pläne der Führungsriege ab - dabei geht es um langfristige Ziele für Wirtschaft und Gesellschaft. Und die betreffen auch die Jugend, selbst in den Dörfern.Die Kommunistische Partei versucht seit Jahren, gegen das Ungleichgewicht zwischen Stadt und Land anzukämpfen. Die Jugendarbeitslosigkeit in den Städten ist hoch. Die Unzufriedenheit ist eine potenzielle Gefahr für die Regierung.ARD-Korrespondentin Marie von Mallinckrodt und ihr Team begleiten in der Weltspiegel Doku "Gen Z in China - Vorwärts aufs Land!" junge Chinesinnen und Chinesen, die voller Inspiration ihr Glück auf dem Land versuchen. Doch die Realität zeigt: Das echte Leben auf dem Land hat wenig mit der Social-Media-Welt zu tun. Werden sie trotzdem Erfolg haben?Nun sollen auch die jungen Menschen, ob als Livestreamer, High-Tech-Landwirte oder Teeverkoster, dazu beitragen, verlassene Dörfer und Vorstädte auf Vordermann zu bringen. Influencer, die das Dorfleben feiern, werden trainiert und gefördert in gemeinsamen Initiativen von Unternehmen und Politik. Landleben in China wird stylish in Social-Media-Kanälen glorifiziert. Zahlreiche Livestreamer verkaufen Produkte vom Feld oder Dorfplatz und versuchen, damit vom riesigen E-Commerce-Markt in China zu profitieren. Die Kommunistische Jugendliga produziert gemeinsam mit Chinas Tech-Konzern Tencent eine erfolgreiche Reality-TV-Show "Tolles Dorf". Darin konkurrieren junge Menschen um eine Finanzierung ihrer Ideen für die Dörfer. Das Ziel: "Vorwärts aufs Land!"Die Autor*innen sind Marie von Mallinckrodt und Matthias Sdun. Die Redaktion im NDR hat Christine Hasper.Die Weltspiegel Doku "Gen Z in China - Vorwärts aufs Land!" istam Sonntag, 8. März, im Ersten um 13:15 Uhr zu sehen und ist ab sofort in der ARD Mediathek verfügbar.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6227675