Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt stand ganz im Zeichen der Risk-off-Stimmung, nachdem am Wochenende die koordinierten Angriffe Israels und der USA auf den Iran begonnen hatten, so die Analysten der Helaba.Allerdings seien nach den "Spitzenwerten" im frühen Handel Gegenbewegungen registriert worden. Dies gelte im negativen Sinne für Rentenpapiere, den Öl- und den Goldpreis, während die Aktiennotierungen und der Eurokurs ihren Südkurs im Verlauf wieder aufgenommen hätten. Die entscheidende Frage sei, wie lange die Kampfhandlungen andauern würden und wie lange es zu Störungen der Seehandelswege komme. Aktuell sei dies nicht vorhersehbar und so würden die Risikoprämien auch heute noch erhöht bleiben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
