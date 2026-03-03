Berlin (ots) -Marktstart der FRITZ!Box 6825 4GAb heute ist die FRITZ!Box 6825 4G verfügbar. Die kleine Mobilfunkbox bietet stabiles Internet mit bis zu 300 MBit/s über 4G/LTE und ist weltweit einsetzbar. Über schnelles Wi-Fi 6 und einen Gigabit-LAN-Anschluss können unterwegs auf Reisen, im Camper oder der Ferienwohnung weitere Geräte ganz einfach vernetzt werden. Durch das kleine und kompakte Design lässt sich die FRITZ!Box 6825 4G sowohl zu Hause als auch unterwegs einfach nutzen. Erstmals setzt eine FRITZ!Box auf USB-C für die Stromversorgung. Dies ermöglicht sowohl den Einsatz geeigneter Ladegeräte, z. B. von Smartphones, als auch von Powerbanks mit USB-C-Anschluss für große Flexibilität unterwegs. Die kleine Mobilfunk-FRITZ!Box eignet sich dank FRITZ! Failsafe außerdem als Ausfallschutz für eine weitere FRITZ!Box für Glasfaser, DSL und Kabel. Die FRITZ!Box 6825 4G erweitert das Mobilfunk-Router-Portfolio von FRITZ! um eine kompakte und leistungsstarke Alternative zu den 5G-Modellen FRITZ!Box 6860 5G und 6850 5G sowie 6850 4G. Im Handel und auf FRITZ.com ist die FRITZ!Box 6825 4G ab sofort für 129 Euro (Handels-UVP 03/26) erhältlich.Zur Presseinformation in voller Länge: fritz.com/pi-marktstart-fritzbox-6825-4gBilder und Videos | FRITZ! Unternehmen (https://about.fritz.com/presse/bilder-und-videos)Pressekontakt:Doris HaarFRITZ! KommunikationTelefon 030 39976-242presse@fritz.comBluesky @fritz.comOriginal-Content von: FRITZ! GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/6227683