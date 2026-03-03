© Foto: Christian Charisius/dpaBeiersdorf hat ein millionenschweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt - doch der verhaltene Ausblick für 2026 belastet. Margen sinken, das Wachstum bleibt schwach. Die Aktie crasht zweistellig.Der Hamburger Konsumgüterkonzern Beiersdorf stellt sich auf ein durchwachsenes Jahr 2026 ein - und enttäuscht damit die Börse. Zwar kündigte der Hersteller der Marke Nivea ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 750 Millionen Euro an, doch der vorsichtige Ausblick lässt die Aktie am Dienstag wie einen Stein fallen. Die Papiere verlieren mehr als 17 Prozent und fallen auf den tiefsten Stand seit 4 Jahren. Damit ist die jüngste Kurserholung, die die Aktie zwischenzeitlich von unter 90 Euro …Den vollständigen Artikel lesen
