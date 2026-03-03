Ludwigshafen (ots) -Eine gute Nachricht zum Welt-Adipositas-Tag am 4. März: Versicherte der BKK Pfalz, die an Adipositas erkrankt sind, können das digitale Programm Gro Health zwölf Monate lang kostenfrei nutzen.Von Adipositas sind in Deutschland inzwischen fast ein Fünftel der erwachsenen Bevölkerung betroffen. Sie leiden dann häufig auch an Folgeerkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck oder Fettstoffwechselstörungen. Außerdem ist die chronische Erkrankung für viele Betroffene körperlich und mental belastend.Das digitale Programm Gro Health der DDM Deutschland GmbH basiert auf einem ganzheitlichen Konzept und umfasst die Bausteine Bewegung, Ernährung, Schlaf und mentales Wohlbefinden. Innerhalb der App werden Mahlzeiten, Gewicht, Aktivitäten und Schlaf protokolliert. Das KI-gestützte Ernährungstagebuch unterstützt mit einem Barcode-Scanner und einer Fotoerkennungsfunktion bei der Erfassung der Mahlzeiten. Mit Lektionen, alltagsrelevanten Übungen und vertiefenden Wissensartikeln werden Nutzer*innen so schrittweise zu nachhaltigen Verhaltensänderungen angeleitet.Die App passt sich dabei aktiv an die individuellen Bedürfnisse und Ziele an. Dabei steht nicht das schnelle Abnehmen im Mittelpunkt. Es geht vielmehr darum, das Körpergewicht nachhaltig zu reduzieren und langfristig zu stabilisieren. Zusätzlich besteht die Möglichkeit des direkten Austauschs mit Gleichgesinnten.Gro Health wirktDie Wirksamkeit von Gro Health ist in zahlreichen Studien belegt: Teilnehmende verloren nicht nur signifikant an Gewicht, sondern konnten auch ihre Blutzuckerwerte und ihre Lebensqualität verbessern."Mit Gro Health bieten wir unseren Versicherten eine wissenschaftlich fundierte digitale Begleitung, die sich flexibel in ihren Alltag integrieren lässt", erklärt Abteilungsleiter Jan Estelmann von der BKK Pfalz. "Der multimodale und personalisierte Ansatz, der unterstützende On-Boarding Call und die zwölfmonatige Betreuung sind entscheidende Faktoren für einen langfristigen Erfolg."Arjun Panesar, Geschäftsführer der DDM Deutschland GmbH, ergänzt: "Wir freuen uns, in Kooperation mit der BKK Pfalz, Menschen mit Adipositas niedrigschwellig, passgenau und nachhaltig zu fördern. Die Erfolge von Gro Health zeigen, wie wirkungsvoll die Kombination aus digitaler Innovation, individueller Betreuung und Community-Support ist."Gro Health richtet sich an Versicherte der BKK Pfalz ab 18 Jahren mit einem BMI von 30 bis 40. Ausschlusskriterien sind Schwangerschaft und Stillzeit.Weitere Infos unter: www.bkkpfalz.de/gro-healthDie DDM Deutschland GmbH ist ein spezialisierter Anbieter für das digitale Management von Adipositas und stoffwechselbedingten Erkrankungen. Mit der klinisch validierten Plattform Gro Health bietet das Unternehmen eine ganzheitliche Kombination aus Verhaltensmedizin, Ernährungsberatung und mentaler Unterstützung. Die Lösung basiert auf einer bewährten Technologie, die bereits im britischen Gesundheitssystem (NHS) fest verankert ist und auch international in weiteren Gesundheitssystemen Verbreitung findet. Durch die gezielte Adaption an deutsche Qualitätsstandards ermöglicht die DDM Deutschland GmbH Versicherten eine sichere und nachhaltige Unterstützung für eine langfristige Lebensstiländerung. Mehr Informationen finden Sie unter: www.groapp.deDie BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 360 Beschäftigte betreuen circa 142.000 Versicherte. Als freundliche Familienkasse setzen wir bei unseren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und bauen unsere digitalen Angebote für unsere Versicherten kontinuierlich aus. Klimaschutz heißt für uns auch Gesundheitsvorsorge. Deshalb gestalten wir nicht nur unsere Arbeitsabläufe nachhaltiger, sondern begegnen den Auswirkungen des Klimawandels auch mit einem verstärkten Engagement im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung. Weitere Infos: www.bkkpfalz.dePressekontakt:Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation undPressesprecherin, mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103470/6227704