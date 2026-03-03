Der Goldpreis konnte zwar in einer ersten Reaktion auf den Iran-Konflikt anziehen, doch von langer Dauer war das nicht. "Das kommt nicht überraschend", sagt Markus Bußler. Meist wird hier nur kurzfristig Geld umgeschichtet - aus Angst vor Verwerfungen auf dem Aktienmarkt. "Das sind keine Goldkäufer aus Überzeugung, die hier auftreten."Auch die Geschichte lehrt: Wird Gold nur als Sicherer Hafen gekauft, bedeutet das noch lange keinen neuen Trend. Aktuell sei Gold leicht überkauft, was eher für eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär