Das Trading Update von Delivery Hero für das Geschäftsjahr 2025 zeigte weitere operative Fortschritte, lag jedoch leicht unter den Markterwartungen. Der GMV (Gross Merchandise Volume) und die Umsätze im vierten Quartal verfehlten die Konsensschätzungen leicht, wobei die regionalen Trends eine beschleunigte Dynamik im MENA-Raum und eine Stabilisierung in Asien zeigten. Im Gesamtjahr setzte sich ein solides Umsatzwachstum fort, welches das GMV-Wachstum übertraf, bei einem bereinigten EBITDA von über 900 Mio. EUR und einem Free Cash Flow von über 200 Mio. EUR (exkl. Sondereffekte). Die Integrated Verticals erreichten den Break-even und der Quick Commerce übertraf einen GMV von 7,5 Mrd. EUR. Allerdings ist die Visibilität für das Geschäftsjahr 2026 begrenzt: fehlender Ausblick, weitere Investitionen in den Quick Commerce, Unsicherheiten im Rahmen der strategischen Überprüfung der Assets. Zudem trüben geopolitische Risiken im MENA-Raum das kurzfristige Sentiment. Wir haben unseren prognostizierten Ergebnisschub über 2026 hinaus verschoben (das Management erwartet für 2026 lediglich ein moderates Wachstum des bereinigten EBITDA), was zu gesenkten Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2026 führte. Gleichzeitig haben wir unser Beta erhöht, um höheres Risiko widerzuspiegeln, was in einem höheren WACC resultiert. Folglich haben wir unser Kursziel von 43,00 EUR auf 28,00 EUR gesenkt. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/delivery-hero-se





© 2026 mwb research