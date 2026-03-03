Berlin (ots) -Deutschlands größtes Online-Reisemagazin, hat Montenegro erstmals mit dem TRAVELBOOK Special Award "Rising Star" ausgezeichnet. Die Destination setzte sich in einem zweiwöchigen Leservoting als bestes aufstrebendes Reiseland Europas für den Sommerurlaub 2026 durch.Grundlage für die Auszeichnung war ein mehrstufiges Auswahlverfahren: Auf Basis von Branchengesprächen, Marktdaten sowie redaktioneller Expertise identifizierte die TRAVELBOOK-Redaktion drei europäische Reiseziele. Albanien, Zypern und Montenegro wurden den Leserinnen und Lesern anschließend redaktionell vorgestellt und zur Wahl gestellt.Mehr als 15.000 Stimmen wurden im Voting abgegeben. Montenegro erreichte dabei 39 Prozent der Stimmen und belegte damit klar den ersten Platz.Die Preisverleihung fand am Montagabend, 2. März 2026, im Rahmen des TRAVELBOOK Sundowners statt, dem jährlichen Branchentreffen von TRAVELBOOK am Vorabend der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin. Nuno Alves, Chefredakteur der BOOK Family, überreichte den Award zu Beginn der Veranstaltung und würdigte in seiner Laudatio die besondere Attraktivität Montenegros als europäische Reisedestination.Nuno Alves: "Bereits heute besuchen jährlich zehntausende Menschen aus Deutschland das Land - Tendenz steigend. Und ich bin sicher, diese Auszeichnung der Leserinnen und Leser von TRAVELBOOK wird einen weiteren Beitrag dazu leisten, dass noch mehr Reisende die beeindruckende Vielfalt des Montenegros entdecken. Morgens im Meer schwimmen, nachmittags in den Bergen wandern und abends die reiche Gastronomie und Kultur genießen. Kaum ein anderes Land Europas vereint auf so engem Raum Küste, Hochgebirge, Nationalparks und jahrhundertealte Tradition."Entgegengenommen wurde die Auszeichnung von Dijana Tuci, Botschaftsrätin und Geschäftsträgerin a. i. der Botschaft von Montenegro in Berlin, die den Preis stellvertretend für das Land annahm. (Foto)Dijana Tuci: "Es ist mir eine große Ehre, diese Auszeichnung als Rising Star Destination 2026 im Namen Montenegros entgegenzunehmen. Wir freuen uns sehr darüber, dass die natürliche Schönheit, die reiche Kultur und das große touristische Potenzial unseres Landes von TRAVELBOOK, einem der einflussreichsten Reisemagazine, gewürdigt werden.Der TRAVELBOOK Special Award "Rising Star" versteht sich als Ergänzung und Ausblick auf den jährlich im Herbst stattfindenden TRAVELBOOK Award, der in diesem Jahr bereits zum fünften Mal vergeben wird. Dort zeichnet die Redaktion die wichtigsten Trendreiseziele des kommenden Jahres in verschiedenen Kategorien im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung aus.Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre zählten unter anderem Bad Wimpfen in Baden-Württemberg ("Schönste Altstadt Deutschlands") sowie das Tatra-Gebirge in der Slowakei und Polen ("Beste Geheimtipp-Region Europas").Pressekontakt:Jana WünschCommunications BILD-Gruppe+4930-2591-77610jana.wuensch@axelspringer.comwww.travelbook.deOriginal-Content von: TRAVELBOOK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140521/6227736