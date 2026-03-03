Mainz (ots) -
Woche 11/26
Mittwoch, 11.3.
Bitte Programmänderung beachten:
17.20 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr.
Deutschland 2017
Terra X: Zeitreise - Die Welt im Jahr 1500 entfällt!
(Weiterer Ablauf ab 18.05 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6227749
