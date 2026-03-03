Köln (ots) -Durch Privatpatienten sind der medizinischen Versorgung in Deutschland 2024 über 15,5 Milliarden Euro zusätzlich zugeflossen. Dieses Geld kommt allen Patientinnen und Patienten zugute - und es würde fehlen, wenn Privatversicherte gesetzlich versichert wären.Die PKV-Versicherten spielen für das Gesundheitswesen in Deutschland eine immer wichtigere Rolle: Im Jahr 2024 erreichte ihr Mehrumsatz 15,52 Milliarden Euro und damit nochmals 1,06 Milliarden Euro bzw. 7,3 Prozent mehr als im Jahr davor. Das geht aus einer aktuellen Studie des Wissenschaftlichen Instituts der PKV (WIP) hervor. Mit 8,76 Milliarden Euro entfiel der größte Teil des Mehrumsatzes erneut auf die ambulant-ärztliche Versorgung. In diesem Bereich gab es einen Zuwachs von 9,6 Prozent. Bezogen auf den einzelnen niedergelassenen Arzt entspricht dies Zusatzeinnahmen von durchschnittlich je 82.171 Euro.Dazu erklärt der PKV-Verbandsvorsitzende Thomas Brahm: "In einer Zeit, in der die Gesetzliche Krankenversicherung unter erheblichen Druck gerät, zeigt sich die stabilisierende Kraft der PKV eindrucksvoll: Mit dem Mehrumsatz tragen die Privatversicherten wesentlich zur Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems bei. Diese Mittel ermöglichen unter anderem eine bessere personelle und technische Ausstattung der Arztpraxen. Das kommt allen Patienten zugute."PKV-Mehrumsatz steigt in nahezu allen LeistungsbereichenDie Bedeutung der Privatversicherten für die niedergelassenen Ärzte zeigt sich auch darin, dass 21,8 Prozent ihrer Gesamteinnahmen auf Privatpatienten entfallen - und dies bei einem Versichertenanteil von 10,5 Prozent. Aber auch in nahezu allen anderen Leistungsbereichen hat der Mehrumsatz zugenommen. So beträgt er im Arzneimittelbereich über 1 Milliarde Euro und bei der zahnärztlichen Versorgung über 3 Milliarden Euro. In allen Leistungsbereichen übersteigt der Finanzierungsanteil der PKV-Versicherten ihren Anteil an der Bevölkerung.Gut für alle: Die nachhaltige Finanzierung der PKV-UmsätzeMehrumsätze entstehen, weil es für Ärztinnen und Ärzte bei der Behandlung von Privatpatienten weniger Beschränkungen und meist höhere Honorare gibt als bei Kassenpatienten. Wie alle Leistungsausgaben der Privaten Krankenversicherung sind auch die Mehrumsätze nachhaltig und generationengerecht finanziert. Im demografischen Wandel macht sie dies doppelt wertvoll.Pressekontakt:Dominik Heck- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Heidestraße 4010557 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44E-Mail: dominik.heck@pkv.deInternet: www.pkv.deX: www.x.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58188/6227754