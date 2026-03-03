Hannover (ots) -Die Abrechnungsprofis der casusQuo GmbH aus Hannover haben erneut eine Falschabrechnung eines Krankenhauses in Höhe von über 350.000 Euro aufgedeckt. Bevor der Medizinische Dienst (MD) überhaupt sein Gutachten erstellt hat, ging bei casusQuo eine Rechnungskorrektur ein - allerdings erst, nachdem casusQuo die nordrhein-westfälische Uniklinik über die Prüfanzeige an den MD informiert hatte. Auf die formlose Nachfrage des casusQuo-Kostenmanagers direkt nach Rechnungseingang reagierten die Medizincontroller des Krankenhauses noch ablehnend und behaupteten, die Rechnung sei korrekt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt...Über 500.000 EUR für den gut zweimonatigen Aufenthalt eines Patienten, der aufgrund einer Aortendissektion einen hypovolämischen Schock erlitten hatte - "trotz intensivmedizinischer Komplexbehandlung erschien uns das sehr viel", so der Kostenmanager, "und die Mengenangaben bei den Zusatzentgelten für das Blutgerinnungsmedikament waren auch auffällig."Innerhalb weniger Tage nach dem Gutachtenauftrag an den MD ging dann eine Rechnungskorrektur der Klinik ein: Aus ursprünglich 507.568,10 EUR waren jetzt 156.397,56 EUR geworden. Retaxierung: 351.170,54 EUR. Ein sehr anschauliches Beispiel dafür, dass Abrechnungsprüfung nicht "nice to have" ist, sondern dringend erforderlich, um die Ausgaben im stationären Sektor nicht ins Unermessliche steigen zu lassen. Wenn Krankenkassen Rechnungen weitgehend ungeprüft bezahlen müssen, so wie es derzeit aufgrund der Prüfquoten der Fall ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Falschabrechnungen unentdeckt bleiben, erheblich. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob Krankenhäuser absichtlich oder versehentlich falsch abrechnen. Den Schaden trägt in jedem Fall die Solidargemeinschaft. Das Geld fehlt für wichtige medizinische Behandlungen, die Zusatzbeiträge steigen. "Bei den derzeitigen Prüfmöglichkeiten überlassen wir es de facto dem Zufall, ob Falschabrechnungen aufgedeckt werden", empört sich casusQuo-Geschäftsführer Udo Halwe.Pressekontakt:casusQuo GmbHElke Lütkemeier (Leitung Marketing)Email: elke.luetkemeier@casusquo.deTelefon: 0511-93644-241www.casusQuo.deOriginal-Content von: casusQuo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115152/6227753