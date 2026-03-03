Frankfurt am Main (ots) -Gesamtfördersumme rund 2 Millionen Euro / Steuerfreie Medaillenprämien für Plätze 1 bis 3 / Beeindruckende Karrieren der Paralympics-Starterinnen und -StarterDie Stiftung Deutsche Sporthilfe unterstützt bei den Paralympischen Winterspielen 2026 in Mailand Cortina die deutschen Top-Athletinnen und -Athleten als zentraler Förderpartner: Alle 48 Paralympics-Starterinnen und -Starter, darunter acht Guides, werden von der Sporthilfe gefördert. Über alle Förderjahre hinweg beläuft sich die Gesamtfördersumme für die Athletinnen und Athleten der Paralympics-Mannschaft auf über 1,98 Millionen Euro. Das 48-köpfige Team wird die zweitgrößte deutsche Mannschaft in der Geschichte der Winter-Paralympics sein - nur in Lillehammer 1994 waren noch drei Spitzensportlerinnen bzw. -sportler mehr dabei."Die Athletinnen und Athleten der paralympischen Mannschaft für Mailand Cortina sind beeindruckende Persönlichkeiten, die Höchstleistung und Haltung vereinen. Wir freuen uns, diese Vorbilder auf ihrem Weg zu begleiten und über gezielte Förder- und Karriereunterstützungsmaßnahmen sowohl den Spitzensport als auch eine erfolgreiche Karriere nach dem Sport ermöglichen - oft über viele Jahre hinweg", sagt Karin Orgeldinger, Vorstand Förderung der Stiftung Deutsche Sporthilfe. "Wir wünschen dem gesamten Team erfolgreiche und inspirierende Spiele in Mailand und Cortina."Die Athletinnen und Athleten der Paralympics-Mannschaft für Mailand Cortina wurden im Vorfeld der Spiele Schnitt fünf Jahre von der Sporthilfe unterstützt, sieben Teammitglieder sind seit zehn Jahren oder länger Teil der Förderung, darunter auch Kathrin Marchand. Die ehemalige Olympia-Ruderin, die nach einem Schlaganfall vor sechs Jahren in den Para-Sport wechselte, verpasste in Paris 2014 knapp eine Medaille, jetzt geht sie im Skilanglauf an den Start (mehr dazu... (https://www.sporthilfe.de/athletenfoerderung/foerderbeispiele/ein-sommer-fast-ohne-schnee-und-eis)). Andrea Eskau, ebenfalls sowohl als Winter-, als auch Sommer-Paralympionikin aktiv, nimmt bereits an ihren neunten paralympischen Spielen teil. Ihre Premiere feierte Eskau 2008 bei den Winterspielen in Peking, sie wird seit über 19 Jahren von der Sporthilfe unterstützt. Noch länger wird Andrea Rothfuss mit insgesamt 22 Jahren gefördert, sie war erstmals 2006 bei den Paralympics in Turin am Start, womit sich für sie in den kommenden Tagen bei den Spielen in Italien ein Kreis schließt. Mehr zu Andrea Rothfuss... (https://www.sporthilfe.de/athletenfoerderung/foerderbeispiele/andrea-rothfuss-paralympics-para-sport-mailand-cortina)Analog zu den zurückliegenden Olympischen Winterspielen fallen die Sporthilfe-Medaillenprämien bei den Paralympischen Spielen so hoch aus wie nie zuvor: Für eine Goldmedaille erhalten Athletinnen und Athleten 30.000 Euro (zuvor 20.000 Euro), für Silber 20.000 Euro (zuvor 15.000 Euro) und für Bronze 10.000 Euro. Zudem sind die Sporthilfe-Medaillenprämien für Erfolge bei Olympischen und Paralympischen Spielen dank eines Beschlusses des Deutschen Bundestags seit diesem Jahr steuerfrei. Mehr dazu... (https://sporthilfede.sharepoint.com/:w:/r/sites/Kommunikation/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2B15030D-D17C-4DB1-9AB7-7913B1625554%7D&file=83_PM_Sporthilfe-Medaillenpr%C3%A4mien_Steuerfreiheit%2BErh%C3%B6hung.docx&action=default&mobileredirect=true)Als zusätzliche besondere Würdigung ihrer Leistungen werden alle Medaillengewinnerinnen und -gewinner aus Mailand Cortina zusätzlich zum Sporthilfe Club der Besten eingeladen.Weitere Informationen zur Entwicklung der Para-Sport-Förderung durch die Sporthilfe:Die Förderung paralympischer Athletinnen und Athleten durch die Sporthilfe hat sich in den letzten Jahren spürbar weiterentwickelt, das Fördervolumen hat sich seit 2019 mehr als verdoppelt - Dank der Partner aus Wirtschaft und Bund. So wurden seit den letzten Paralympics 2022 (01.04.2022 - 31.03.2026) an die Athletinnen und Athleten der Paralympics-Mannschaft über 1 Millionen Euro an Förderleistungen ausgeschüttet, davon mehr als 454.000 Euro an Bundesmitteln. Mehr dazu... Mehr dazu... (https://www.sporthilfe.de/athletenfoerderung/para-sport)_________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung, DEUTZ und Tipico. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundeskanzleramt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.