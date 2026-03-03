Die Hamburger Sutor Bank erweitert ihr Portfolio im Bereich Investment-as-a-Service (IaaS) um eine dedizierte White-Label-Lösung für das kommende staatlich geförderte Altersvorsorgedepot. Das Institut stellt damit die technische und administrative Infrastruktur bereit, die Finanzvertriebe und Fintech-Unternehmen für den Marktstart des neuen Vorsorgeprodukts zum 1. Januar 2027 benötigen. Mit der Einführung des Altersvorsorgedepots schafft der Gesetzgeber zum Jahr 2027 ein neues Instrument der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge. Das Produkt ist als fondsbasierter Sparplan konzipiert, bei dem Anleger Zulagen erhalten, deren Höhe von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
