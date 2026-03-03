Nach Gesprächen mit Siemens Energy (SE) haben wir unsere Annahmen zum Superzyklus verlängert und erwarten nun eine erhöhte Aktivität bis 2029, im Vergleich zu unserer vorherigen Erwartung eines Höhepunkts im Jahr 2027. Wachstum und Margen werden voraussichtlich ab 2030 wieder normalisiert, unterstützt durch anhaltend starke Auftragsdynamik. Dennoch bleibt der Zyklus Risiken ausgesetzt. Steigende Angebot, intensiver werdender Wettbewerb und potenzieller Preisdruck könnten allmählich das Wachstum und die Rentabilität belasten. In den USA unterstützt die KI-gesteuerte Stromnachfrage weiterhin Investitionen in Erzeugung und Netz-Infrastruktur, obwohl makroökonomische Risiken wie eine Rezession oder steigende Gaspreise die Nachfrage dämpfen könnten. In Europa könnten eine langsamere Elektrifizierung und hohe Kapitalkosten das Wachstum einschränken. Angesichts der anspruchsvollen Bewertung von SE, mit einem 2026E KGV von 43,9x, betrachten wir das Risiko-Ertrags-Verhältnis als unausgewogen. Wir erhöhen unser Kursziel auf 89,00 EUR von 86,00 EUR, behalten jedoch unser SELL-Rating bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siemens-energy-ag





